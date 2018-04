Koning heet president Mexico welkom

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag president Enrique Peña Nieto van Mexico met militair ceremonieel verwelkomd bij Paleis Noordeinde. De president is met zijn vrouw voor een kort officieel bezoek in Nederland. Na de plechtigheid nam Willem-Alexander zijn gasten mee naar binnen.

Het presidentspaar heeft daar een onderhoud met koning en koningin en krijgt dan een lunch aangeboden. Later dinsdag staat ook een ontmoeting met minister-president Mark Rutte op de agenda. President Peña Nieto vertrekt daarna naar Spanje, de laatste stop op een rondreis die afgelopen weekeinde in Duitsland is begonnen.