Koning gaat meteen kijkje nemen bij nieuwe F-35

Koning Willem-Alexander heeft niet lang willen wachten om het nieuwe jachtvliegtuig F-35 Lightning II te bekijken. De koning bracht woensdagmorgen een uitgebreid werkbezoek aan vliegbasis Leeuwarden waar het toestel vorige week landde.

De koning werd achter gesloten deuren bijgepraat over de F-35, die een belangrijk onderdeel vormt van de zogenoemde 'vijfde generatie' van de luchtmacht. Aansluitend kon Willem-Alexander zelf iets van de mogelijkheden ervaren door in de simulator te stappen en virtueel een rondje te vliegen.

Dat bracht hij er goed van af, zo stelde vliegbasis commandant Arnoud Stallman tevreden vast. De koning, burgerpiloot bij KLM, wist het toestel probleemloos in de lucht te krijgen en daarna weer te landen.

Vervolgens werd het vorige week aangekomen toestel getoond en kon Willem-Alexander zelf in de cockpit klimmen, waar hij onder anderen van piloten en onderhoudspersoneel tekst en uitleg kreeg.

De F-35 is echter niet het enige dat de luchtmacht wilde laten zien. De koning kreeg aansluitend een presentatie over de komst van de onbemande MQ-9 Reaper, die wel een 'superdrone' wordt genoemd en waarin een vlieger en een sensoroperator op afstand opnamen maken die vervolgens worden geanalyseerd en gebruikt voor operationele inzet.

De eerste van vier MQ-toestellen wordt eind volgend jaar verwacht en in de zogenoemde PED-cell kreeg de koning aan de hand van niet-actuele beelden uit Afghanistan te zien wat nu al mogelijk is met opnamen die onbemande toestellen maken. In de cel worden de beelden verwerkt, bekeken en wordt doorgegeven wat er te zien is.

Volgens Dennis Luyt, commandant van de luchtstrijdkrachten, kreeg de koning met het ultramoderne materieel de bouwstenen te zien van een luchtmacht die in de steigers staat en die werkt aan een nieuwe toekomst.

