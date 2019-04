Koning brengt werkbezoek aan broedplaats

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag een werkbezoek gebracht aan de creatieve broedplaats Sectie-C in Eindhoven. Hij deed dat samen met de burgemeester van de stad, John Jorritsma, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het bezoek was gewijd aan de rol die de creatieve gemeenschap speelt in de economie en de samenleving van de stad en regio Eindhoven. Sectie-C is gelegen op het oude fabrieksterrein van Stork in het Eindhovense stadsdeel Tongerle. Meer dan tweehonderd creatieve ondernemers, kunstenaars, ontwerpers en ambachtslieden hebben er een plek.

De koning werd samen met burgemeester Jorritsma rondgeleid door Martijn Paulen, directeur van de Dutch Design Foundation (DDF). Ze bezochten zeven werkplaatsen en ontwerpstudio's van verscheidene ontwerpers en ondernemers. Koning Willem-Alexander en burgemeester Jorritsma zagen onder meer stop motion-animatiefilmpjes, meubels en muzikale installaties.

Daarna gingen koning en burgemeester in gesprek met vertegenwoordigers uit de creatieve sector, onder meer van de Technische Universiteit Eindhoven en de DDF. De gemeente Eindhoven heeft zich sinds de jaren 90 ontwikkeld tot een innovatieve designstad. De Dutch Design Week, die in 2002 van start ging, is inmiddels uitgegroeid tot een groot internationaal evenement.