Koning bezoekt marechaussee in haven Hoek van Holland

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Koninklijke Marechaussee in de haven van Hoek van Holland. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid vergezelde hem tijdens zijn werkbezoek waarbij de maritieme grensbewaking centraal stond, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekendgemaakt.

In de haven spraken de koning en de staatssecretaris met medewerkers van de marechaussee die de grensbewaking uitvoeren en ontmoetten ze vertegenwoordigers van onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek. Ze hoorden van hen wat het werk inhoudt en wat het met medewerkers doet. Ook kregen de twee uitleg over de verschillende facetten van de grensbewaking in Hoek van Holland, van paspoortcontroles tot schade voor vervoerders en informatie-uitwisseling met andere landen.

De maritieme grensbewaking vindt voornamelijk plaats in Hoek van Holland en Europoort. Er zijn paspoortcontroles en de marechaussee let op signalen van identiteitsfraude of mensensmokkel. Veel aandacht is er voor de problematiek van inklimmers: migranten die proberen illegaal en met grote risico's de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Sinds 2016 is het aantal inklimmers gestegen waarna er extra capaciteit en honden zijn bijgekomen.

Het bezoek met staatssecretaris Broekers-Knol past in een reeks werkbezoeken van de koning met ministers en staatssecretarissen. Willem-Alexander ziet hoe het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat in gesprek met betrokkenen. Dit was het zeventiende bezoek in die reeks.