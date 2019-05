Koning bezoekt hightech veterinair laboratorium

De koning heeft donderdag een kijkje genomen in één van de grootste hightech veterinaire laboratoria ter wereld. Willem-Alexander was in Deventer op bezoek bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

De GD viert zijn honderdjarig bestaan. Hij werd in 1919 door Friese veehouders opgericht om dierziekten georganiseerd te bestrijden. De focus van het centrum ligt nu vooral op het verbeteren van de diergezondheid. De organisatie zet diergezondheidsprogramma’s op en voert in Nederland in opdracht van de overheid en de landbouwsectoren de diergezondheidsmonitoring voor rundvee, varkens, pluimvee en kleine herkauwers uit.

Willem-Alexander kreeg een rondleiding door het laboratorium en werd hij bijgepraat over het doorgeven van kennis op internationaal niveau over diergezondheid, veterinaire diagnostiek en laboratoriumonderzoek.