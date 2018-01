Koning bezoekt Dress for Success

Koning Willem-Alexander bracht dinsdagmorgen een werkbezoek aan Dress for Success in Amsterdam. Deze stichting voorziet werkzoekenden van representatieve kleding en praktische ondersteuning bij hun sollicitaties.

Tijdens het werkbezoek kreeg Willem-Alexander uitleg over de doelstellingen en het ontstaan van Dress for Success. Aansluitend sprak hij met cliënten. Zij gaven aan wat dit project voor hen betekent en hoe zij in contact zijn gekomen met de stichting. Als afsluiting van het bezoek kreeg de koning een rondleiding door de winkel en sprak hij met vrijwilligers die uitleg gaven over hun werkzaamheden.

Dress for Success Amsterdam werd opgericht in 2008 en heeft een klantenkring die is gegroeid van 150 personen in de beginjaren tot ruim 1600 cliënten in 2016. Bijna 60 procent van de cliënten slaagde erin na advies om een baan of opdracht binnen te halen. In totaal zijn er in Nederland tien winkels waar cliënten terechtkunnen voor kleding en praktische ondersteuning.

Dress for Success is een van de 22 initiatieven die deelnemen aan het programma Meedoen, samen uit de armoede! van het Oranje Fonds. Dit programma wil bevorderen dat mensen in armoede meer meedoen in de samenleving. Het Oranje Fonds steunt de initiatieven met geld, coaching en trainingen.