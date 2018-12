Koning bezoekt burgerinitiatieven in Wageningen

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend doorgebracht in Wageningen. Daar ging hij langs bij drie burgerinitiatieven op het gebied van duurzame en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

De eerste stop was bij Stichting Mooi Binnenveld in het gelijknamige natuurgebied. De stichting zet zich in voor de natuurontwikkeling in het gebied tussen Wageningen, Bennekom, Ede, Veenendaal en Rhenen door onder andere natuurgrond aan te kopen en biodiversiteit te vergroten. Willem-Alexander sprak met vertegenwoordigers en mensen uit de omgeving over het belang van het initiatief.

De koning vervolgde zijn bezoek in de wijk Benedenbuurt om te praten over Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen. Deze houdt zich bezig met de overstap van aardgas naar duurzaam warmtenet. De coöperatie werkt aan een industriële waterpomp waar wijkbewoners hun huis op kunnen laten aansluiten. Het bezoek aan Wageningen werd afgesloten bij de Stichting Thuis Wageningen. In deze 'stadswoonkamer' ging Willem-Alexander in gesprek met medewerkers van de stichting, die een platform biedt aan inwoners om ideeën en initiatieven te delen en hen helpt bij de uitwerking daarvan.

"Waarom bent u hier?" Koning Willem-Alexander kreeg die vraag donderdagmorgen tijdens een werkbezoek aan Wageningen. Hij verraste daar de initiatiefnemers van een coöperatie voor een lokaal warmtenet. Aan hen was verteld dat de commissaris van de Koning op bezoek zou komen en opeens stond niet Clemens Cornielje op de stoep maar Willem-Alexander. Hij kwam omdat hij het mooi vond te zien waarmee zij bezig zijn.

De koning is eerder dit jaar begonnen aan een reeks bezoeken aan precies het soort initiatieven als dat van Warmtenet Oost-Wageningen, waarbij burgers zelf het heft in handen nemen om problemen op te lossen, een buurt of wijk te verbeteren, of de samenleving leefbaarder te maken. In de Benedenbuurt in Wageningen was de aankondiging dat in de wijk de riolering moest worden vernieuwd aanleiding serieus na te denken over de mogelijkheid om 'van het gas af' te komen door gelijktijdig een warmtenet aan te leggen.

Het Rijk ondersteunt dat nu ook als 'proeftuin' van het Programma Aardgasvrije Wijk. Maar er kwam nog heel wat bij kijken, zo hoorde de belangstellende koning. Alleen al de wet- en regelgeving die niet is berekend op de zelfwerkzaamheid van burgers, want zodra bijvoorbeeld de provincie wil helpen, moet die voldoen aan de eigen aanbestedingsregels, terwijl de wijkbewoners het zelf willen aanpakken.