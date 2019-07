Koning Albert en koningin Paola 60 jaar getrouwd

Het kwam weer goed. Dat is eigenlijk wat de wereld vooral weet van het huwelijk van de Belgische prins Albert en prinses Paola. En mede daardoor konden ze zelfs het koninklijk paar van België worden toen dat opeens nodig was. Dinsdag zijn ze 60 jaar getrouwd.

Het is haast symbolisch, maar een huwelijksakte van Albert en Paola is er niet. Niet in de officiële registers althans: een souvenirjager heeft die eruit gescheurd.

Als het aan Paola had gelegen, had het huwelijk ook niet meer bestaan: ze vroeg echtscheiding aan toen haar man een langdurige affaire had met de Waalse barones Sybille de Selys-Longchamps. Zelf nam ze het overigens ook niet nauw met de huwelijkstrouw.

Alberts broer, koning Boudewijn, vond een scheiding schadelijk voor het imago van het koningshuis. Samen met kardinaal Suenens praatte hij zijn schoonzus de plannen uit het hoofd. Ze moest maar met haar man naar het Franse gebedsoord Paray-le-Monial gaan om weer dichter bij elkaar te komen. Ook volgden ze huwelijkstherapie.

„Zoals ieder koppel hebben de koning en ikzelf heel gelukkige maar ook moeilijke momenten gehad”, gaf Paola vele jaren later aan, toen ze koningin was. „Ik heb mijn zakdoek veel moeten gebruiken.”

Eenzaam

Zo was het allemaal niet begonnen. Albert leerde de 21-jarige Italiaanse donna Paola Ruffo di Calabria in 1958 kennen bij de kroning van paus Johannes XXIII in Rome. Ze trouwden acht maanden later. Het Belgische hof had geregeld dat de paus het huwelijk in Rome zou sluiten. Daar waren regering en geestelijken in België het niet mee eens. Uiteindelijk gaven Albert en Paola elkaar in Brussel het ja-woord.

Er werden drie kinderen geboren: Filip (1960), Astrid (1962) en Laurent (1963). Niet lang daarna ontstonden problemen in het jonge gezin. Paola voelde zich eenzaam doordat haar man vaak op reis was, omdat ze door een deel van de Belgische bevolking kritisch werd bekeken en vanwege de moeizame verhouding met haar schooonzus, koningin Fabiola. Ze had heimwee naar Italië en ging veel op reis, wat haar kinderen niet ten goede kwam.

Albert en Paola in maart 1969 op bezoek in Amsterdam. Rechts burgemeester I. Samkalden. beeld ANP

Rechtszaak

De buitenechtelijke affaires deden het gezin afbreuk. Uit de verhouding tussen Albert en barones Sybille zou in februari 1968 een dochter zijn geboren. Deze vrouw, kunstenares Delphine Boël, wist in mei dit jaar via de rechter af te dwingen dat Albert DNA afstond om vast te stellen of ze werkelijk zijn dochter is. Ze had er zes jaar voor gestreden. De uitslag is nog niet bekend.

Ondanks alles hield het prinselijk huwelijk stand, al zou de relatie met Sybille –die zelf ook getrouwd was– wel achttien jaar hebben geduurd, tot 1984, het jaar waarin Albert 25 jaar getrouwd was. Een nicht van Paola zei over het huwelijk: „Het is als met een gebroken been. Dat is na de breuk veel hechter, sterker dan ervoor.”

Hoopgevend

Albert was in 1999 –kort na de onthulling dat Delphine zijn dochter zou zijn– in zijn kerstboodschap open over die tijd: „Kerstmis biedt ieder van ons een goede gelegenheid om even te bezinnen over de eigen familie, zowel over haar gelukkige periodes als over haar moeilijke dagen. De koningin en ikzelf hebben teruggedacht aan heel gelukkige tijden, maar ook aan de crisis die ons koppel heeft doorstaan, nu dertig jaar geleden. Samen zijn wij erin geslaagd die moeilijkheden te boven te komen en hebben wij sedert lang een diepe liefde en eendracht kunnen herwinnen. Die crisisperiode werd ons onlangs in herinnering gebracht. Daar wensen wij niet verder op in te gaan; zij behoort tot ons privéleven. Mocht onze eigen levenservaring echter hoopgevend zijn voor hen die vandaag gelijkaardige moeilijkheden beleven, het zou ons heel blij stemmen.”

Op Koningsdag (15 november 2017) in het Brusselse paleis. beeld EPA, Stephanie Lecocq

Koningspaar

Toen broer Boudewijn op 31 juli 1993 plotseling overleed, werd Albert op 59-jarige leeftijd opeens koning. En Paola koningin. Ze genoot van die tijd.

De problemen van de jaren zestig worden als oorzaak gezien van het vaak tegendraadse gedrag van zoon Laurent. Zijn ouders leefden in het paleis gescheiden van elkaar. Laurent had een eenzame jeugd in kostscholen en pleeggezinnen. Opzien baarde een open brief van zijn moeder in 2014: „Van mijn kinderen is op dit moment Laurent de meest kwetsbare en ik schenk hem al mijn affectie en mijn aandacht.” Toen Paola tachtig werd, kwam Laurent te laat op het feest en ontbrak hij op de familiefoto.

Het prinselijk gezin op 15 april 1961. beeld AFP

Uit beeld

In 2013 stond Albert de troon af aan zijn oudste zoon. Met zijn vrouw trok hij zich terug uit het openbare leven. Albert, die zijn koningstitel behield, onderging operaties vanwege huidkanker. Paola kampte in 2014 met hartritmestoornissen en onderging in februari 2017 een heupoperatie na een val in haar woning, Kasteel Belvédère in Brussel. In 2018 kreeg ze een lichte beroerte.

Zo actief als in Nederland prinses Beatrix na haar abdicatie bleef, zo weinig lieten Albert (inmiddels 85) en Paola (81) zich zien. ’s Winters verbleven ze veel in Paola’s ouderlijk huis in Rome, ’s zomers in Frankrijk.