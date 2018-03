Jordaans koningspaar dineert op Noordeinde

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdagavond in Paleis Noordeinde in Den Haag een diner aangeboden aan het Jordaanse koningspaar, dat voor een tweedaags officieel bezoek in Nederland is.

Vooraf poseerden de gasten met het Nederlandse koningspaar, prinses Beatrix, prinses Margriet en prins Constantijn voor een officiële groepsfoto. De aanwezigheid van zo'n grote afvaardiging van de koninklijke familie onderstreepte de bijzondere banden van de Oranjes met het Jordaanse koningshuis. Ook bij het staatsbezoek van koning Abdullah aan koningin Beatrix in 2006 was de koninklijke familie royaal present, al ontbraken toen prins Willem-Alexander en prinses Máxima vanwege een officiële reis naar Australië en Nieuw-Zeeland.

Koning Willem-Alexander toonde zich de hele dag een attent gastheer voor de Jordaanse vorst, die in 2014 ook al eens op visite kwam toen hij de nucleaire veiligheidstop bijwoonde in Den Haag. Willem-Alexander op zijn beurt is na zijn troonsbestijging ook in Jordanië geweest, om de daar gelegerde Nederlandse militairen te bezoeken. Hij had toen ook een onderhoud met koning Abdullah.

Het officieel bezoek van het vorstenpaar wordt woensdag voortgezet met onder meer ontvangsten in het parlement en bij minister-president Mark Rutte. Beide koninginnen gaan kijken bij het ROC Mondriaan en koning Abdullah gaat ook naar werkgeversorganisatie VNO-NCW om te praten over verbreding van de economische betrekkingen. Aan het einde van de middag vertrekt het Jordaanse gezelschap vanaf vliegveld Schiphol.