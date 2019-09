'Ik kon mijn moeder niet de hele tijd bellen toen ik opgroeide'

Ooit was er geen internet, waren er geen mobiele telefoons en bestond Google niet. "Dat jullie denken dat jullie de hele tijd jullie moeder kunnen bellen. Dat kon ik niet toen ik opgroeide", zei koningin Máxima woensdag tegen de scholieren van basisschool De Rank in het Gelderse Toldijk.

Bij de kinderen, die zijn opgegroeid in een wereld waar iedereen 24 uur per dag bereikbaar is, lanceerde Máxima een lesprogramma over kunstmatige intelligentie, afgekort AI. Die Nationale AI-cursus Junior is bedoeld voor kinderen van 10 tot 14 jaar oud.

Máxima draait de kraan open in Beltrum

Technologie heeft de wereld in de afgelopen jaren "wezenlijk veranderd", aldus Máxima, en kunstmatige intelligentie is de volgende stap. "Dat gaat ons helpen om nog grotere problemen op te lossen. Denk maar aan een computer die zelf kan leren. Voorlopig zeggen we tegen computers wat de analyse moet zijn, maar wat als computers zelf kunnen leren hoe ze daarmee om moeten gaan? Het gaat onze wereld veel groter maken en het gaat jullie levens veranderen." En daarom is het volgens Máxima "heel belangrijk dat jullie echt weten wat kunstmatige intelligentie is, hoe jullie het beter kunnen gebruiken en met name hoe het jullie talenten beter kan helpen ontplooien."

video

om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.

Meer dan 27.000 kinderen in heel Nederland volgen de cursus, die uit vijf lessen bestaat. "Ze begrijpen straks wat kunstmatige intelligentie is, wat het in de toekomst gaat brengen en hoe het ons leven nu al beïnvloedt. Hoe Siri werkt, hoe Netflix snapt wat jij leuk vindt. Eigenlijk zien ze de achterkant van veel dingen die ze in het dagelijks leven meemaken", aldus de initiatiefnemers.

Klik op de foto om een aantal beelden van Máximas bezoek te bekijken.