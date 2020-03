Harry en Meghan trotseren de regen in Londen

Meghan is terug in Londen voor een koninklijk optreden. Donderdag had de hertogin van Sussex haar eerste publieke optreden in het Verenigd Koninkrijk sinds ze met prins Harry aankondigde een stap terug te doen in het Britse koningshuis.

Samen bezochten Harry en Meghan de jaarlijkse uitreiking van de Endeavour Fund Awards. Het koppel liep gearmd over de rode loper van het evenement dat gewonde veteranen eert die indrukwekkende sportprestaties hebben neergezet. De awards werden voor de vierde keer uitgereikt.

Harry droeg een klassiek marineblauw kostuum. Meghan oogstte bewondering voor haar bijpassende felblauwe en getailleerde jurk uit de collectie van Victoria Beckham. Het Endeavour Fund werd in 2012 opgericht door Harry, zijn broer William en schoonzus Catherine. Het fonds steunt gewonde veteranen in hun revalidatie waarbij sport een belangrijke rol speelt.

Harry en Meghan sluiten hun afscheidsronde door het Verenigd Koninkrijk maandag af op Commonwealth Day in Londen. Dan zijn ze aanwezig bij de jaarlijkse kerkdienst in Westminster Abbey, samen met koningin Elizabeth, prins Charles en zijn vrouw Camilla en prins William en zijn vrouw Catherine. Daarna gaan Harry en Meghan terug naar hun tweede huis in Canada. Vanaf 1 april maken ze geen gebruik meer van hun koninklijke titels. Ze worden vanaf dan niet meer aangesproken als zijne en hare koninklijke hoogheid.

In mei wordt prins Harry in Nederland verwacht tijdens de Invictus Games in Den Haag.