Harry en Meghan nemen afscheid van Instagram-account

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zeggen vaarwel tegen hun gezamenlijke Instagram-account Sussex Royal. Het echtpaar heeft, twee dagen voordat ze officieel een stap terug doen binnen het Britse koningshuis, de allerlaatste post op het account geplaatst.

De hertog en hertogin van Sussex bedanken hun ruim 11,3 miljoen volgers voor alle steun en denken na over de toekomst. "Terwijl we allemaal aan het zoeken zijn naar de rol die we spelen in deze wereldwijde verandering en verandering van gewoonten, richten wij ons op dit nieuwe hoofdstuk om te ontdekken hoe wij het beste kunnen bijdragen."

Hoewel Harry en Meghan niets meer delen via Sussex Royal, blijven ze aan het werk. "Ondanks dat jullie ons hier niet meer zien, gaat het werk door." Het koppel bedankt alle volgers voor hun "steun, inspiratie en de gedeelde inzet voor het goede van de wereld".

Megxit

De Sussexes kijken ernaar uit om straks via andere kanalen in contact te staan met hun fans. "Tot dan, zorg goed voor jezelf en voor elkaar."

Hoewel via Sussex Royal op Instagram en de bijbehorende website geen updates meer verschijnen, blijven de platforms voorlopig wel bestaan. De woordvoerder van Harry en Meghan laat aan Britse media weten dat ze vooralsnog niet worden verwijderd.

De hertog en hertogin spraken begin dit jaar af dat hun stap terug binnen het Britse koningshuis ook het afscheid van Sussex Royal als merknaam betekent. Vanaf woensdag is de zogenoemde 'megxit' officieel een feit en maken ze geen gebruik meer van hun koninklijke titels.