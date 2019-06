Gravinnen helpen thuis handje mee

Het gezin van prins Constantijn en prinses Laurentien viert deze week twee keer feest. Hun jongste dochter, Leonore, wordt maandag 13 en de oudste, Eloise, wordt zaterdag 17 jaar. Ondanks hun bekende achternaam –Van Oranje-Nassau– komen de gravinnen zelden in beeld.

Het leven van de twee zussen hangt van grote tegenstellingen aan elkaar. Ze hebben de beroemdste oom en tante die pubers kunnen hebben en maken daardoor deel uit van een familie die volop in de belangstelling staat. Ze dragen de titel gravin en hun achternaam –Van Oranje-Nassau– verraadt overal hun koninklijke afkomst.

Tegelijk genieten Eloise en Leonore en hun broer Claus-Casimir (15) een zekere anonimiteit, waardoor ze nagenoeg hetzelfde leven kunnen leiden als hun leeftijdsgenoten. Ze hoeven niet present te zijn op Koningsdag, zoals hun nichtjes Amalia, Alexia en Ariane, en ze kunnen zelf hun toekomstig beroep kiezen.

Dat laat onverlet dat de drie kinderen van prins Constantijn en prinses Laurentien acte de présence geven als er speciale gelegenheden en gebeurtenissen zijn voor de koninklijke familie Van Oranje. Zo zijn ze in de meeste gevallen bij de traditionele winterse fotosessie in het Oostenrijkse skidorp Lech am Arlberg.

Smartphone

Ook bij de viering van koninklijke verjaardagen en jubilea komen Eloise, Claus-Casimir en Leonore even in beeld. De pers duikt er massaal op, want het zijn spaarzame momenten waarop te zien is hoe de kinderen van het prinselijk gezin opgroeien.

Dat het voor Eloise, Claus-Casimir en Leonore wellicht ook wat ongemakkelijk aanvoelt om voorafgaand aan familiebijeenkomsten het mikpunt van fotografen te zijn, werd duidelijk toen het gezin van prins Constantijn en prinses Laurentien in 2018 arriveerde bij het Paleis op de Dam in Amsterdam voor de viering van de tachtigste verjaardag van prinses Beatrix. Terwijl het gezin poseerde op de trap van de entree, greep Claus-Casimir zowel vliegensvlug als onopvallend zijn smartphone en was in een flits te zien dat hij een tegenactie deed door snel een foto te maken van de aanwezige pers.

Of de graaf de foto deelde op sociale media zoals Snapchat of Instagram was niet te achterhalen, omdat hij een afgeschermd profiel beheert.

Middelbare school

Omdat de kinderen van Constantijn en Laurentien een anoniem leven leiden, is er ook niet veel bekend over hun bezigheden. Het prinselijk paar liet zijn kinderen in elk geval zelf hun middelbare school kiezen. „Het scholenaanbod in Nederland is fantastisch, ieder kind is weer een beetje anders en dat moet je respecteren”, vertelde prinses Laurentien in 2016 in een interview met het magazine Vorsten.

Eloise koos vier jaar geleden voor het Maerlant Lyceum in Den Haag. Een verrassende keuze, omdat men misschien toch had verwacht dat ze voor dezelfde school als nichtje Amalia zou kiezen: het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Moeder Laurentien zat destijds ook op deze school.

Claus-Casimir zit sinds 2016 op het Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Constantijn en oom Willem-Alexander. Ook wijlen prins Friso zat op deze school. Waar gravin Leonore naar school gaat, is niet bekend.

Strenge moeder

Eloise, Claus-Casimir en Leonore mogen dan de titel graaf of gravin dragen, dat betekent niet dat ze thuis in de koninklijke watten worden gelegd. Sterker nog, hun moeder Laurentien vindt dat zij een strenge moeder is voor haar drietal. „De regels en de grenzen zijn bij mij duidelijk en ik ben consequent”, legde ze in 2017 uit in een interview in het magazine Naar School.

Het betekent dat Eloise, Claus-Casimir en Leonore net als zo veel pubers thuis de handen uit de mouwen moeten steken wat huishoudelijke klusjes betreft. Uiteraard geven prinses Laurentien en prins Constantijn het goede voorbeeld, want ”voorleven” is voor de prinses een sleutelwoord. „Je moet laten zien dat je er zelf ook plezier in hebt en bijdraagt. Ik wil dat de kinderen helpen met tafeldekken en afruimen bijvoorbeeld, dus dan doe ik het zelf ook.”

Prinses Laurentien is in het interview opvallend openhartig over haar gezinsleven. Zo zorgt ze ervoor dat haar kinderen elke dag goed ontbijten. Dat doen ze overigens met het hele gezin, want voor Laurentien is het gezamenlijke ontbijt een belangrijk moment van de dag.

„Daar besteed ik echt gericht aandacht aan, door ervoor te zorgen dat ik er de rust voor heb, door soms iets lekkers te maken, het gezellig te maken door kaarsjes aan te steken, al is het maar voor een halfuur.”

Wentelteefjes

Via de prinses weten we dat haar drietal gek is op wentelteefjes. En dat prins Constantijn meestal kookt. „Hij kan heel goed koken. Ik heb er nooit de energie in gestoken om het goed te leren.” De taakverdeling in huize Van Oranje-Nassau is helder, volgens Laurentien. „Ik ben de organisator. „Mammie regelt het goed”, zeggen de kinderen.”