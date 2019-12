Filip en Mathilde twintig jaar getrouwd

Koning Filip en koningin Mathilde van België zijn twintig jaar getrouwd. In een interview blikken ze terug. „Ik zal nooit het ogenblik vergeten dat mijn verloofde zei: Nu gaan we ervoor!” aldus Mathilde.

Op 4 december 1999 trouwden ze. De dag vol pracht en praal zal het Belgische koningspaar nooit vergeten. Toch is het vooral de aanloop naar hun verloving die bij koning Filip (59) en koningin Mathilde (46) in het geheugen gegrift staat. Dat vertelde het paar in een televisie-interview met de Franstalige omroep RTBF. In het uitgebreide gesprek blikken Filip en Mathilde opvallend openhartig terug op de eerste twintig jaar van hun huwelijk.

„De verloving was al aangekondigd, maar wij hielden ons verborgen”, vertelt Filip. „We wilden ons nog niet meteen tonen, want er was een datum voorzien. Er werd naar ons gezocht, maar wij hielden ons schuil.”

Voor Mathilde ging een nieuwe wereld open. „De geruchtenmolen over mijn persoon begon op een vrijdag, drie dagen voordat ik officieel werd voorgesteld. Maar niemand had een foto. Ik had het gevoel dat ik moest wegblijven van plaatsen waar ze me konden identificeren. U kent mijn liefde voor boeken? Ik trok me terug in een boekwinkel. Terwijl ik daar op het radionieuws hoorde vertellen over een mogelijke verloving van prins Filip, was ik aan het lezen.”

Kleinkinderen

Hun huwelijksdag betitelt koning Filip als „een sprookje.” „Mijn verloofde was ongelooflijk. Dat is ze nog altijd. Maar ze was ongelooflijk in die magistrale jurk, met een boeket... Ik weet het nog goed, hoeveel woog dat boeket? Acht kilo?” Mathilde lacht. „Ja, zoiets.” „Magnifiek”, reageert Filip.

Mathilde: „Op onze huwelijksverjaardag hebben we ook al meerdere keren met onze kinderen naar de huwelijksviering gekeken.” Hun hechte gezin staat voor het koninklijk paar op nummer één. „Dicht bij hen zijn, als ouders, van de oudste tot de vierde, is altijd heel belangrijk geweest.”

Mathilde bereidt zich onbewust al voor op de toekomst waarin „onze kinderen het nest uitvliegen.” Koning Filip vult haar direct aan. „Familie is voor altijd. Ze zullen niet wegvliegen, ze zullen langskomen met de kleinkinderen.”

Wandelingen

Filip en Mathilde zijn een echtpaar, ouders én ze werken samen. Koning Filip: „Dat zijn drie beroepen. En dat is niet eenvoudig. Die moet je coördineren. Maar we beginnen na twintig jaar te weten wie sterker is in het ene en wie sterker is in het andere.”

De koning en koningin erkennen dat ze een druk leven leiden. „Er zijn veel dingen om te doen, het is waar dat we veel passies hebben”, aldus Mathilde. „Het is niet altijd makkelijk om daarvoor de tijd te nemen. We moeten ons verzetten, onszelf stoppen, en toestaan om de tijd te nemen. Dat is voor mij belangrijk.” Hoe de koningin ontspant? „Door eens een goed boek te nemen, of een mooie wandeling te kunnen maken. We zijn allebei graag in de natuur; grote wandelingen maken, de mooie landschappen bekijken, de kleuren in de natuur, naar de vogeltjes luisteren. Dan kunnen we ook alle spanning loslaten. En van elkaar genieten, samen praten, dat is belangrijk.”

Artistiek

De koning en koningin complimenteren elkaar royaal tijdens het interview. „Hij is heel verrassend”, vertelt Mathilde over Filip. „Er zijn aspecten aan hem die ik voordien niet kende, en die zich gaandeweg getoond hebben. Zoals bijvoorbeeld zijn artistieke kant. Wie had dat gedacht? Een kant die enorm openbloeit, en dat openbloeien is het belangrijkste. En hij haalt een ongelooflijk plezier uit muziek.”

De afgelopen twintig jaar zijn voorbijgevlogen, vindt het koninklijk paar. „Ik weet niet goed wat voor balans ik zou moeten opmaken”, aldus de koning. „Ik maak eerder de balans op van elke dag. Dat is genoeg. (…) We hopen dat we de mensen rond ons gelukkig kunnen blijven maken en dat we kunnen doen wat we doen.”

Koning Filip bedankt zijn vrouw meerdere malen. „Ik moet zeggen, na twintig jaar huwelijk, het werk dat mijn vrouw doet... Ik profiteer er nu van om het te zeggen, om haar te bedanken. Om jou te bedanken voor al het werk. De mensen beseffen dat niet, maar het is een enorm werk.”