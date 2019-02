Dubbelrol Máxima lastig voor Jordaanse media

De dubbelrol van koningin Máxima is moeilijk uit te leggen. 'Koningin van Nederland arriveert in Amman' kopten Jordaanse media op hun websites na de aankomst van Máxima in het Hasjemitische koninkrijk. 'VN-pleitbezorger aangekomen voor werkbezoek' hadden haar medewerkers veel liever als 'headline' gezien. De nadruk moet op het VN-werk liggen en niet op de titel.

Máxima is als echtgenote van koning Willem-Alexander natuurlijk ook koningin van Nederland. De Jordaanse media hielden zich wat dat betreft gewoon aan de feiten. Maar Máxima is niet als koningin maar als speciaal gezant van de VN-secretaris-generaal in Jordanië, om te praten over toegankelijkheid tot financiële diensten en niet over de export van kaas en tulpen.

Ze reist onder de blauwe vlag van de Verenigde Naties en niet onder het rood-wit-blauw, al wappert op haar auto dan weer wel haar persoonlijke standaard. Kwestie van internationaal protocol dat het soms ook moeilijk heeft de twee rollen te scheiden en helemaal incognito gaat Máxima natuurlijk ook niet op reis.

De scheiding is ook niet helemaal door te voeren. Dinsdag bijvoorbeeld gaat Máxima-de-VN-pleitbezorger met haar delegatie langs op het koninklijk paleis in Amman, waar een ontmoeting plaatsvindt met koning Abdullah en koningin Rania. Maar na een half uurtje vertrekt de delegatie en blijft Máxima-de-koningin privé nog een uurtje praten of lunchen.

Het Jordaanse hof en niet de minister-president of de Centrale Bank, zoals in andere landen het geval was, heeft zich ook over het bezoek ontfermd en stuurt eigen mensen mee om het bezoek in goede banen te leiden. Ook voor hen is een zo'n weinig 'koninklijke' koningin, even wennen. Wat dat betreft betekent de paleisontvangst even een 'return to normal'.

