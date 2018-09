Britten leven toe naar huwelijk Eugenie

Het huwelijk van prins Harry en hertogin Meghan ligt nog vers in het geheugen van de Britten. Toch leven ze alweer toe naar een ander vorstelijk huwelijk, dat van prinses Eugenie.

Op 12 oktober is het zover: prinses Eugenie (28), de jongste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, stapt in het huwelijksbootje met Jack Brooksbank (31).

In februari maakte prins Andrew de datum van de ceremonie bekend. Toen werd ook duidelijk dat het huwelijk gesloten zal worden in St. George’s Chapel in Windsor Castle, dezelfde locatie als waar prins Harry en Meghan op 19 mei trouwden.

Eugenie en haar verloofde Jack, een manager van een club in Londen, leerden elkaar in 2010 kennen in het Zwitserse skioord Verbier en kregen een relatie. Eind 2016 deden al even geruchten de ronde over een ophanden zijnde verloving, maar die bleef uit.

Zonsondergang

In een interview met de BBC liet Eugenie begin dit jaar weten dat het huwelijksaanzoek van Jack voor haar als een complete verrassing kwam. Jack vroeg Eugenie ten huwelijk tijdens een vakantie in Nicaragua. Het stel zat bij een meer tijdens zonsondergang. „Het was prachtig. Het licht was bijzonder, zoiets had ik nog nooit gezien. Ik zei nog: „Dit is een ongelooflijk moment”, en toen vroeg hij me, verrassend genoeg”, aldus de prinses. Ze wist „altijd al” dat zij en Jack gingen trouwen, maar ze had geen idee dat hij haar al zou vragen. „Het was een complete verrassing, maar het was het perfecte moment.”

Toen Eugenie en Jack het nieuws aan koningin Elizabeth en prins Philip vertelden, reageerden zij blij, volgens de aanstaande bruid: „Oma wist het meteen. Ze is heel blij, net als mijn opa.”

Prinses Eugenie is momenteel achtste in lijn van troonopvolging en hoefde daarom koningin Elizabeth niet om toestemming te vragen voor haar huwelijk met Jack. Dat geldt alleen voor de bovenste zes op de lijst. Eugenie vervult ook geen taken namens het Britse koningshuis.

Antiplastic

Het huwelijk van Eugenie zal naar verwachting anders verlopen dan dat van haar neef Harry. Hij en Meghan trouwden voor het oog van het hele land. Naar alle waarschijnlijkheid zal Eugenies huwelijk vergelijkbaar zijn met dat van Zara Philips, de dochter van prinses Anne, en Mike Tindall in 2011. Zij kozen voor een besloten ceremonie, waarbij de pers na afloop wel gelegenheid kreeg om het kersverse paar te fotograferen.

De kans is groot dat Eugenie en Jack in een van de woningen van Kensington Palace gaan wonen. Ze zullen dan buren worden van William en Catherine en van Harry en Meghan.

Hoe de bruiloft precies gaat verlopen, is dus nog gissen voor de nieuwsgierige Britten. Een bijzonder detail gaf de prinses zelf vrij, in een recent interview in het magazine Vogue. Op haar bruiloft wordt plastic geweerd. „Mijn hele huis is al antiplastic en Jack en ik willen dat ook bij de bruiloft.”