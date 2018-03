Benjamin van Vollenhoven tien jaar

Benjamin van Vollenhoven viert vandaag zijn tiende verjaardag. En is daarmee de derde tiener in het gezin van prins Bernhard en prinses Annette.

Benjamin is ook de benjamin van het prinselijk gezin. Hij heeft een oudere zus en broer: Isabella (15) en Samuel (13). Het gezin Van Vollenhoven woont in een aanzienlijke stadsvilla in Amsterdam, met uniek uitzicht op het Rijksmuseum.

De drie kinderen van Bernhard en Annette zijn geen prins en prinses, maar toch bekender dan verreweg hun meeste leeftijdsgenootjes. Ze zijn achterneefjes en -nichtje van koning Willem-Alexander.

Anoniem leven

Toch leiden de tieners een anoniem leven. Die weg plaveiden hun oom en tante, prins Maurits en prinses Marilène, voor hen. Toen hun oudste dochter, Anna, vier jaar was, trok het populaire prinselijke stel aan de bel. Als oudste kleinkind van prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven kreeg Anna extreem veel aandacht. In de bakfiets, in het Vondelpark, bij de bakker; als klein meisje werd Anna overal gefotografeerd door paparazzi.

In 2005 maakten Maurits en Marilène nadrukkelijk hun mening en grenzen kenbaar; dat ze eigenlijk geen koninklijke verplichtingen hebben, ook geen bijzondere privileges genieten en zelf de kost verdienen. Ze hebben wel de lasten, maar niet de lusten van hun koninklijke verwantschap, vonden de prins en de prinses. Hun doel: hun kinderen beschermen tegen de opdringerige media-aandacht.

De Rijksvoorlichtingsdienst bepaalde dat de familie van prinses Margriet niet te pas en te onpas mocht worden gefotografeerd en sindsdien zien we de jonge generatie Van Vollenhovens niet vaker dan op schaarse vrijgegeven foto’s, of tijdens familiebijeenkomsten, zoals recent voorafgaand aan de viering van de 75e verjaardag van oma Margriet.

Instagram

De drie kinderen van prins Bernhard en prinses Annette kunnen dus anoniem over straat. In tegenstelling tot bijvoorbeeld kroonprinses Amalia kunnen de kleinkinderen van prinses Margriet gebruikmaken van sociale media. Benjamin is als tienjarige nog jong, maar zijn zus en broer zijn actief op bijvoorbeeld Instagram. Ze genieten wat dat betreft volop van hun puberteit en hoeven zich niet geremd te voelen door de restricties die Amalia wel degelijk heeft.

Benjamin is niet het jongste kleinkind van prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Zoon Pieter van prins Pieter-Christiaan en prinses Anita is jonger, evenals Eliane en Willem Jan, kinderen van prins Floris en prinses Aimée.