Belgische Elisabeth 18 jaar: kroonprinses bouwt al jong cv op

Als eerste van de nieuwe generatie Europese troonopvolgers is prinses Elisabeth meerderjarig. De oudste dochter van de Belgische koning viert vrijdag haar achttiende verjaardag. En in de afgelopen achttien jaar deed ze al heel wat werkervaring op.

Zelfgeschreven toespraakjes, de opening van een ziekenhuis, een werkbezoek met vader Filip, reis naar Kenia met moeder Mathilde. Elisabeths cv is behoorlijk langer dan dat van dat van de twee jaar jongere Nederlandse kroonprinses Amalia. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima staan erop dat hun dochters buiten de schijnwerpers opgroeien – Koningsdag vormt daarop een uitzondering. Ondertussen nam prinses Elisabeth van jongs af aan al de nodige verplichtingen op zich.

Nog maar vier jaar was de prinses toen haar ouders haar meenamen naar de traditionele dankdienst op de Belgische nationale feestdag. Haar aanwezigheid op 21 juni bleef vaste prik, haar rol werd groter. Dit jaar vergezelde Elisabeth haar vader toen zijn tv-toespraak werd opgenomen.

Prinses Elisabeth wordt 28 oktober achttien jaar. beeld EPA, Julien Warnand

Op haar zevende sprak ze zelf al een tweetalige videoboodschap in voor wetenschappers op een naar haar genoemde basis op de Zuidpool. Op haar negende opende ze officieel een nieuwe kinderafdeling in het ziekenhuis van Gent. „Ik ben heel blij dat ik vandaag mijn naam aan dit nieuwe kinderziekenhuis kan geven”, las ze vanachter de microfoon voor van een briefje. „Samen met u hoop ik dat vele kinderen hier hulp zullen vinden. Ik weet dat zij op uw dagelijkse inzet kunnen rekenen. Het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth krijgt vanaf nu een speciale plaats in mijn hart.” Op haar dertiende voerde ze het woord bij de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog. In drie talen: Nederlands, Frans en Duits.

Overigens is Elisabeth de eerste Belgische troonopvolger die vloeiend Nederlands spreekt. Haar ouders kozen bewust voor een Nederlandstalige school. Daarnaast mag ze zich ook eerste vrouwelijke troonopvolger van België noemen. Tot koning Boudewijn in 1991 de regels veranderde, kwamen alleen mannen in aanmerking voor de troon.

Handjes schudden op de nationale feestdag (2018). beeld AFP, Nicolas Maeterlinck

Wonen op de campus

Niet alleen publieke optredens horen bij de voorbereiding op Elisabeths toekomst als koningin. Ook een gedegen opleiding is cruciaal. En die krijgt ze. Sinds vorig jaar studeert de prinses aan de internationale kostschool waar ook koning Willem-Alexander eens zijn diploma haalde. Op het Atlantic College in Wales hoopt de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde volgende zomer af te zwaaien. Met het International Baccalaureaat, een pre-universitair diploma, op zak kan ze doorstromen naar de hoogst aangeschreven onderwijsinstellingen ter wereld. De kostprijs voor een jaar op het Atlantic College is dan ook niet mis: 25.000 euro.

In Wales woont Elisabeth op de campus – gewoon tussen haar 350 medestudenten uit meer dan 100 verschillende landen. Op de achtergrond zijn uiteraard beveiligers aanwezig, maar verder leidt de prinses er een leven buiten de schijnwerpers. Dat leven lijkt echter snel voorbij als ze in de vakanties even terug is in België. Zo stond er in de paasvakantie een werkbezoek aan de brandweer in Brussel op het programma.

Groot was de verrassing toen de 17-jarige prinses in haar zomervakantie met haar moeder in het vliegtuig naar Kenia stapte. Dat ze zou meegaan met een werkbezoek voor Unicef, was niet aangekondigd.

Aan het eind van de driedaagse missie stond Elisabeth de meegereisde journalisten te woord. „Ik was heel erg geraakt door de kleine kinderen die ik ontmoette in het vluchtelingenkamp, omdat ze zo klein zijn en zo fragiel”, vertelde ze. „Terwijl ze toch al zoveel trauma’s hadden meegemaakt in hun leven.” De reis wordt gezien als een belangrijke stap op weg naar het ambt waarvoor de prinses in de wieg is gelegd.

Op bezoek bij de Brusselse brandweer tijdens de paasvakantie. beeld AFP, Dirk Waem

Feest live uitgezonden

Opvallend genoeg zegt het Belgische koningspaar wel dat hun dochter een zo normaal mogelijk leven moet leiden. Elisabeth krijgt om die reden geen financiële toelage vanaf haar achttiende. Volgens de wet kan ze daarop als meerderjarige wel aanspraak maken. Haar ouders willen de prinses echter nog niet belasten met de verplichtingen die zo’n toelage met zich meebrengt.

Ondertussen is haar verjaardag vrijdag allesbehalve gewoon. Op het Koninklijk Paleis wordt een officiële ceremonie gehouden met toespraken en optredens. Op de gastenlijst staan politici, hoogwaardigheidsbekleders en tachtig jongeren die net als Elisabeth dit jaar achttien worden. En de feestelijke plechtigheid wordt ook nog eens live uitgezonden op de Belgische televisie.