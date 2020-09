Beeld voor Overbetuwe moest over om baard koning

De Limburgse kunstenares Maria Stams boetseerde voor de gemeente Overbetuwe een staatsieportret van de koning. Toen Zijne Majesteit ineens met baard door het leven ging, moest ze haar werk overdoen. Dinsdag werd het beeld onthuld.

Wanneer moest het roer om?

„In februari dit jaar zei de gemeente tegen mij dat het erop leek dat de baard van de koning blijvend zou zijn. Overbetuwe wilde daarom dat ik Willem-Alexander mét baard zou boetseren. Het eerste ontwerp was toen al goedgekeurd door de gemeente en in was gegoten. Dat doe ik wel even, dacht ik. Maar het werd geen mooi beeld, geen eenheid. „Ik begin opnieuw”, zei ik toen.”

En dat vond de gemeente ook een goed idee?

„Ja, we overlegden goed en open over de totstandkoming van het portret. We hadden ook hetzelfde doel: er moest een goed beeld komen.”

Betaalde Overbetuwe u wel goed voor het extra werk?

„Ik heb niet het onderste uit de kan gevraagd, maar met wat ik extra kreeg, ben ik tevreden. Net als met het eindresultaat.”

Heeft u iets met de koning of met het Koninklijk Huis?

„Nee, ik heb iets met mensen. In het portret druk ik uit hoe ik de koning zie als mens. Ik heb Willem-Alexander nooit ontmoet, maar hij lijkt mij heel sympathiek. Ik verdiepte me in hem door veel filmpjes en foto’s van hem te kijken. Ik kijk en ik doe en ik kijk en ik doe; dat is mijn werk. Gaandeweg het proces, al kijkend naar schedel, romp en nek, zag ik hoe de koning lijkt op zijn vader en op zijn broer Friso. Maar ik zag ook gelijkenissen met prins Bernhard.”

Kreeg u een reactie van de koning op het eindresultaat?

„Nee. Ik begreep ook dat hij dat nooit doet. Ik hoop dat hij na de onthulling met zijn vrouw en kinderen aan tafel zit en blij zegt: „Kijk toch eens wat er van me gemaakt is!”

Maakte u vaker staatsieportretten?

„Dit is het achtste beeld dat ik van de koning boetseerde, maar pas het tweede dat een gemeente plaatste. In 2018 zocht Overbetuwe contact met mij naar aanleiding van een staatsieportret dat ik in 2013 voor de gemeente Kerkrade maakte. De gemeente wilde een dergelijk beeld hebben, maar omdat het een unicum is, kon dat niet. Ik zei ook dat ik een nieuw portret wilde boetseren, want in al die jaren is de koning echt een andere persoon geworden.”

In welke zin anders?

„Hij is in zijn rol gegroeid. Het grootste verschil met 2013 is dat de koning nu nog volwassener is en een heel zelfverzekerde indruk maakt. Op foto’s zie je dat hij veel opener is en ook zit hij meer rechtop. Dat heb ik geprobeerd uit te beelden.”

Wat nu als die baard straks toch sneuvelt?

„Dan kan het kunstwerk gewoon blijven staan. Het is een heel mooi beeld geworden, een echt koningsbeeld.”