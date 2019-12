Beatrix verkent Saba met poncho en wandelstokken

'Welkom thuis'. Met die woorden werd prinses Beatrix donderdagmorgen verwelkomd op Saba, de Caribische 'Unspoiled Queen' van het Koninkrijk. De eilandbewoners hebben jaren uitgekeken naar de terugkeer van de 'koningin', zoals Beatrix nog altijd wordt beschouwd. Beatrix maakte duidelijk zelf ook te hebben uitgezien naar deze reis.

De overtocht vanaf Sint Maarten was spannend geweest, mede vanwege het slechte weer waardoor het ook spannend was of de kleine Twin Otter van de regionale vliegmaatschappij Winair wel naar Saba mocht vliegen. Het vliegveld is niet onder alle weersomstandigheden open en de vlucht van prinses Beatrix liep ook vertraging op.

"Jullie hebben zeker lang moeten wachten", zei ze tegen de schoolkinderen die een kleine act opvoerden. Beatrix kwam goed voorbereid op Saba aan, compleet met regenponcho en nordic-walkingstokken voor de veiligheid tijdens haar deels ongeplande wandeling over het natte pad Mary's Point Trail. Dat pad door het nevelwoud opende ze door een informatiebord te onthullen.

De prinses luisterde met grote interesse naar de verhalen achter het pad, dat voerde naar een historische zeventiende-eeuwse nederzetting die in 1934 moest worden verlaten. Beatrix vertelde over haar eigen ervaringen op Saba, waar ze lang geleden met echtgenoot prins Claus Mount Scenery beklom, en was niet verrast te horen dat vaak sprake was van piraten of drugs. "Vertel maar niks meer", lachte ze.

Van het natuurpad ging het gezelschap vervolgens over de smalle bergweg, die door de regen bezaaid lag met stenen, naar de kleine haven van Saba.

