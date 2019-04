Anna van Vollenhoven 18 jaar

Ze voert de jongste generatie van de Oranjefamilie aan qua leeftijd. Anna van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven werd deze maandag achttien jaar. In 2001 werd ze geboren als eerste kleinkind van prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

De blijdschap onder Nederlandse Oranjeaanhangers is groot als bekend wordt gemaakt dat prins Maurits in 1998 zal trouwen met Marilène van den Broek. Hij is de eerste prins van de jonge generatie Oranjes die in het huwelijk treedt.

Blijdschap is er wederom als het populaire paar aankondigt dat ze hun eerste kind verwachten. Op 15 april 2001 wordt Anna geboren. Ze draagt drie doopnamen: Anastasia Margriet Josephine. De eerste naam is Russisch; de Oranjes hebben Russisch bloed dankzij de Russische grootvorstin Anna Paulowna, de vrouw van koning Willem II. Anna is daarnaast vernoemd naar haar beide oma’s, prinses Margriet en Josée van den Broek.

Mediacode

Tot haar vierde jaar is Anna regelmatig te zien in de Nederlandse media. Waar haar ouders, prins Maurits en prinses Marilène, ook met hun oudste dochter verschijnen, de persmuskieten jagen het prinselijke gezin overal na om goed verkopende plaatjes te scoren. De hoogblonde Anna is een geliefd beeldonderwerp in de roddelbladen.

Tot 2005. Prins Maurits en prinses Marilène zijn het beu om overal gevolgd te worden door de paparazzi en doen een beroep op de Rijksvoorlichtingsdienst om hun privacy te beschermen.

Hun klacht wordt serieus genomen en er wordt een mediacode ingesteld. Vanaf dat moment geldt er een fotoverbod op alle privéopnamen. Alleen officiële foto’s zijn nog toegestaan.

Sociale media

Vanaf 2005 kan het gezin van prins Maurits en prinses Marilène een anoniemer leven leiden in Amsterdam-Oud-Zuid. Anna en haar broertje Lucas en zusje Felicia verdwijnen zo goed als helemaal uit beeld. Prins Maurits kiest ervoor om in de eerste jaren dat de mediacode van kracht is een jaarlijkse fotosessie te organiseren, zodat de Nederlanders toch op de hoogte blijven van het prinselijk gezin en zien hoe de kinderen opgroeien.

Ook verschijnen er af en toe foto’s van Anna als het gezin van prins Maurits aanwezig is bij publieke activiteiten. Als prins Maurits met zijn gezin de parade van SAIL Amsterdam afneemt, bijvoorbeeld. En uiteraard is Anna aanwezig bij evenementen van de koninklijke familie.

Omdat Anna ervoor kiest om foto’s te delen via een account op onder andere Instagram is via sociale media ook te volgen dat ze inmiddels is uitgegroeid tot een volwassen vrouw met een uitgebreid sociaal netwerk. Ook wordt via foto’s en reacties duidelijk dat de oudste dochter van prins Maurits goed bevriend is met nichtje Isabella (bijna 17), de oudste dochter van prins Bernhard en prinses Annette, én dat het erop lijkt dat ze verkering heeft.

Geen prinses

Dat Anna en haar familie een redelijk anoniem leven kunnen leiden, heeft als gevolg dat er weinig bekend is over wat de achttienjarige in het dagelijks leven doet. Bekend is dat Anna momenteel het gymnasium volgt. Voor welke studie ze daarna kiest, is onbekend. Daar worden ook geen officiële mededelingen over gedaan, omdat prins Maurits en prinses Marilène sinds de troonsbestijging van koning Willem-Alexander geen lid van het Koninklijk Huis meer zijn. Uiteraard zijn ze nog wel lid van de koninklijke familie.

Ondanks het feit dat haar ouders zich prins en prinses mogen noemen, heeft Anna geen prinsessentitel. Dat heeft er alles mee te maken dat vader Maurits een persoonlijke, niet-erfelijke prinsentitel heeft. Zijn kinderen kregen dus geen adellijke titels. Wel dragen ze een dubbele achternaam. De naam Van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven is bij Koninklijk Besluit van 26 mei 1998 vastgesteld als geslachtsnaam voor Anna, Lucas en Felicia. De naam is een eerbetoon aan wijlen prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld, de opa van prins Maurits.