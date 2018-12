Amalia’s eerste opening en speech laten op zich wachten

Koninklijke kinderen die linten doorknippen, toespraakjes houden, een schip dopen. Amalia’s leeftijdsgenoten in België, Noorwegen en Spanje hebben hun eerste taken er al opzitten. Waarom laat de eerste publieke verplichting van de Prinses van Oranje, die vorige week vijftien werd, nog op zich wachten?

Applaus klinkt. Met kleine pasjes en rechte schouders stapt het prinsesje het podium op. Een assistente schuift nog snel een trapje achter de katheder. Dan klinkt de heldere meisjesstem door de zaal van het Cervantes Institute in Madrid. Met een gepaste glimlach en keurige articulatie draagt de 13-jarige Leonor het eerste artikel uit de Spaanse grondwet voor.

De troonopvolgster van Spanje is vandaag jarig. Ook vader Felipe gaf op zijn dertiende verjaardag zijn eerste toespraak. En wat is er dan mooier dan dat de jarige haar maidenspeech houdt bij de herdenking van de veertigste verjaardag van de grondwet?

Leonor

Hoe anders vierde prinses Amalia vrijdag haar vijftiende verjaardag. Gewoon op Eikenhorst, in familiekring. Behalve op Koningsdag en de twee jaarlijkse fotosessies zien we de kroonprinses nauwelijks. Dat haar leven zich grotendeels buiten de schijnwerpers afspeelt, is opvallend. Leeftijdsgenoten uit Europa die net als zij zijn voorbestemd voor de troon hebben er al een reeks officiële verplichtingen opzitten.

Neem de 17-jarige Elisabeth uit België. Zij was nog maar 10 toen ze een naar haar genoemd kinderziekenhuis in Gent opende. Op haar zevende kwam ze met een tweetalige videoboodschap voor wetenschappers op de Belgische Zuidpoolbasis. Bij een herdenking van de Eerste Wereldoorlog las de 12-jarige prinses een zelfgeschreven boodschap voor. In drie talen: Nederlands, Frans en Duits. Een jaar later doopte ze haar eerste schip.

Elisabeth

Champagnefles

In Noorwegen gaat het niet anders. Prinses Ingrid Alexandra (14) doopte vorige maand nog een onderzoeksschip dat genoemd is naar haar vader, kroonprins Haakon. En dat was niet haar debuutdoop. De eerste had ze er op haar elfde al opzitten. Toen lukte het niet meteen om de champagnefles stuk te gooien. Maar drie keer was scheepsrecht – letterlijk.

Ingrid Alexandra

Ingrid Alexandra voerde vaker koninklijke taken uit. Zoals het ontsteken van de olympische vlam bij de openingsceremonie van de winterspelen. Als 13-jarige onthulde ze twee beelden in het park bij het koninklijk slot in Oslo. Samen met haar opa, koning Harald, woonde ze eerder al de opening van het paleispark bij. Later leidde ze de Britse prins William en zijn vrouw Kate, die in Noorwegen op bezoek waren, er rond. Bij familiegelegenheden sprak Ingrid Alexandra ook al een aantal keren in het openbaar.

Camera’s

De Spaanse Leonor vergezelde vorige week donderdag nog haar ouders en grootouders naar het parlement, opnieuw om de veertigste verjaardag van de grondwet te herdenken. Eerder dit jaar bracht de prinses samen met haar ouders een officieel bezoek aan Asturië. Als toekomstig troonopvolgster ontleent de 13-jarige de historische titel prinses van Asturië aan deze autonome regio.

De toekomstige Deense koning Christian (13) heeft enige ervaring opgedaan bij bezoeken aan Groenland en de Faeröer. Zelfstandige taken heeft hij echter nog niet uitgevoerd.

Dat geldt ook voor jongere koninklijke troonopvolgers in Europa, al gaan die wel regelmatig met hun ouders op pad. In Zweden neemt kroonprinses Victoria de kleine Estelle (6) soms mee. Zo kan de prinses alvast wennen aan de aandacht van klikkende camera’s en uitbundig publiek.

De Britse royals pakken het op eenzelfde manier aan. Hoewel prins George (5) nog twee wachtenden voor zich heeft, betrekken prins William en zijn vrouw Kate hun oudste spruit al bij hun koninklijke taken. Als baby reisde hij mee naar Nieuw-Zeeland. Later volgde een bezoek aan Canada en vlak voor zijn vierde verjaardag ging George mee met een officieel bezoek aan Polen en Duitsland.

Willemsbrug

En onze eigen Amalia dan? Zal zij pas over drie jaar de eerste koninklijke taken op zich nemen? In ieder geval hoopt ze vanaf haar achttiende present te zijn op Prinsjesdag en lid te worden van de Raad van State. Vanaf dat moment ontvangt ze ook een uitkering van de staat, en daar moet natuurlijk wat tegenover staan.

Het koningspaar lijkt voorlopig niet van plan om zijn dochter officiële verplichtingen te laten vervullen. Vrijdag staat de doop van een schip met de naam Vox Amalia in de koninklijke agenda. Als je de kroonprinses een eerste publieke optreden wilt geven, dan zou dit natuurlijk een uitgelezen kans zijn. Maar volgens de aankondiging van de Rijksvoorlichtingsdienst is het moeder Máxima die de fles champagne tegen het naar haar dochter vernoemde schip zal gooien.

Die aanpak is overigens wel een breuk met het verleden. Willem-Alexander verrichtte zijn eerste officiële daad toen hij veertien was. In het bijzijn van zijn moeder opende hij toen de Rotterdamse Willemsbrug. Prinses Beatrix was nog maar elf toen ze de naar haar vernoemde hal in de Utrechtse Jaarbeurs opende. Op haar veertiende aanvaardde ze het ambt van burgemeester van Madurodam.

Willem-Alexander en Máxima kiezen duidelijk voor een andere lijn dan hun voorgangers en Europese collega’s. Het koningspaar hecht zeer aan een beschermde en onbezorgde jeugd voor hun dochter. Ze moet een normale jeugd hebben en zichzelf leren kennen, zei de koning daarover. „Als je jezelf niet kent, kun je nooit een publiek ambt goed vervullen. Je moet jezelf eerst door en door leren kennen.”

Ondanks het feit dat haar leven zich grotendeels buiten de schijnwerpers afspeelt, weet Amalia maar al te goed dat haar wat anders te wachten staat. Toen haar vader vertelde dat hij zijn moeder zou opvolgen, was haar eerste vraag: „Hoelang ga jij het doen?”