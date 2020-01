Winterbanden steeds minder noodzakelijk

Nu de winters in ons land steeds natter en zachter verlopen, verdwijnt langzaam maar zeker het nut van winterbanden. Tenzij u elk jaar met de auto op wintersport gaat.

Zou dit nu echt de eerste winter van mijn leven worden zonder één vlokje sneeuw? Het moet nog februari worden, maar voor het eerst in bijna zestig jaar houd ik rekening met dit scenario. De afgelopen dagen was het even iets kouder, maar volgende week wordt het welbekende natte herfstweer verwacht dat de traditionele winter lijkt te hebben vervangen.

Wie de afgelopen jaren trouw winterbanden onder zijn auto liet monteren, zal zich regelmatig op het hoofd krabben en het gevoel hebben de verkeerde koffer te hebben meegenomen op vakantie. Feit is dat je het begrip ‘winterse omstandigheden’ steeds verder moet oprekken om nut en noodzaak van winterbanden te rechtvaardigen, zeker als de temperatuur overdag zelfs in januari regelmatig boven de tien graden uitkomt.

Persoonlijk heb ik winterbanden altijd al beschouwd als een soort marketingtruc die meer met verkoop te maken had dan met veiligheid. Onderzoeken zullen wellicht een ander beeld laten zien, maar ik heb meer dan 1,2 miljoen veilige autokilometers achter de rug op zomerbanden. Toen winterbanden in het buitenland nog niet verplicht waren, ben ik zelfs regelmatig naar Oostenrijk gereden voor een weekje wintersport met alleen een set sneeuwkettingen in de kofferbak.

Achteraf gezien was dat misschien overmoedig of onverantwoord, maar het zorgde nooit voor onoverkomelijke problemen en liep altijd goed af. Met zomerbanden zul je eerder geneigd zijn de snelheid aan te passen aan de omstandigheden en meer afstand te houden in het verkeer, terwijl je je ten onrechte veiliger waant met winterbanden en wellicht meer risico’s neemt.

Uit eigen ervaring kan ik daar nog aan toevoegen dat ik me destijds als autojournalist veiliger voelde in een SUV met vierwielaandrijving op zomerbanden dan in een willekeurig standaard model op winterbanden. Met een dergelijke testauto ben ik ooit naar Winterberg gereden waar toen een paar decimeter sneeuw lag, zonder dat ik grip op het wegdek verloor of niet op tijd kon remmen.

Wellicht is het u opgevallen dat er de laatste jaren veel minder promotie wordt gemaakt voor winterbanden. Niet zo lang geleden was er geen ontkomen aan dat reclamebombardement, zodat veel mensen overstag zijn gegaan, al dan niet op advies van hun eigen garage. Dat hoeft niet in alle gevallen tot gevoelens van spijt te leiden, zeker niet wanneer u bovengemiddeld veel kilometers maakt en liever het zekere voor het onzekere neemt.

Omgekeerd zijn er weinig rationele argumenten te bedenken om de gemiddelde autogebruiker ertoe te verleiden een set winterbanden aan te schaffen, tenzij deze op wintersport gaat. Als de laatste paar winters maatgevend zijn voor de nabije toekomst, dan kan zelfs gesproken worden van een overbodige aankoop en een onnodige handeling. Vraag is dan ook wat diezelfde automobilisten zullen besluiten wanneer de winterbanden toe zijn aan vervanging en met welke argumenten ze deze nog aan zichzelf zullen proberen te verkopen.

De auteur is publicist. Voor eerdere columns zie rd.nl/hormann.

