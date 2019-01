VEB: wat zijn plannen Brookfield met KPN?

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vraagt zich af welke plannen Brookfield zou hebben met KPN, als het inderdaad zou komen tot een overnamebod op het telecomconcern. Volgens adjunct-directeur Errol Keyner van de beleggersvereniging bepaalt dat waarschijnlijk in grote mate of een bod op KPN überhaupt kans van slagen heeft.

Dat zei de beleggersvoorman in reactie op de geruchten dat investeerder Brookfield overweegt een bod uit te brengen op het telecomconcern. „Hoe kijken ze er tegenaan, dat is erg belangrijk.” Keyner wijst erop dat Brookfield interesse zou kunnen hebben omdat het wil investeren in groei bij KPN. Maar het zou ook kunnen dat de investeerder KPN vooral wil hebben om geld uit weg te halen.

KPN is tamelijk goed beschermd tegen overnamepogingen waar het bedrijf niet op zit te wachten. Het bedrijf kan via de Stichting Preferente Aandelen B een beschermingswal opwerpen. De stichting activeert dan een zogenoemde call-optie, waardoor het nagenoeg 50 procent van het totale stemrecht in handen krijgt. Zo voorkomt de stichting feitelijk dat andere partijen een meerderheid van het stemrecht in handen krijgen. De onafhankelijke stichting is opgericht om KPN te beschermen tegen invloeden die de continuïteit, zelfstandigheid of identiteit van het bedrijf bedreigen.

In 2013 zag het Mexicaanse telecomconcern América Móvil een poging tot overname van KPN stranden. De inlijvingspoging vanuit Mexico zorgde in politiek Den Haag voor veel ophef, vanwege de vrees dat belangrijke Nederlandse infrastructuur zomaar in vreemde handen zou kunnen vallen.