Minder ontslagen bij scheepswerven Damen

Damen Shiprepair vermindert het aantal te schrappen arbeidsplaatsen van 142 naar 115. Dat blijkt uit een akkoord met de vakorganisaties. Dinsdagmorgen werd bekend dat de leden van FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en RMU met het akkoord hebben ingestemd. Dat is daarmee definitief.

In februari kondigde Damen aan dat op de reparatiewerven in Vlissingen en Rotterdam 142 van de 450 banen zouden vervallen vanwege de aanhoudende crisis in de maritieme sector. Het concern krijgt minder opdrachten voor onderhoud en reparatie van schepen.

„Onze inzet is gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te voorkomen”, zegt FNV-bestuurder Jan Meeder. „We onderzoeken of er bij Damen een flexpool kan komen die werk blijft bieden aan boventallige werknemers van de werven in Vlissingen en Rotterdam.”

Onderdeel van het akkoord is een sociaal plan met een looptijd van twee jaar. Dat wordt op 1 juli van kracht. In het sociaal plan is onder meer afgesproken dat de werkgever voor boventallige werknemers moet onderzoeken of er elders binnen het concern een passende functie voorhanden is. Verder heeft iedereen die boventallig wordt verklaard, recht heeft op negen maanden outplacement. Als er zich tijdelijk extra werk aandient voor minimaal zes maanden, wordt dit eerst aangeboden aan de boventallige medewerkers. Ook komt er een opleidingsfonds met een omvang van 1500 euro per boventallige werknemer. De beëindigingsvergoeding is conform de kantonrechtersformule, met een correctiefactor 1,1. Ten slotte ontvangt elke werknemer voor juridisch advies 500 euro en eenzelfde bedrag voor financieel advies.

RMU-onderhandelaar Chris Baggerman vindt dat het akkoord „er mag zijn.” Volgens hem toont Damen dat het „ook in moeilijke tijden de medewerkers, het sociale kapitaal van de onderneming, niet in de kou laat staan.”

Op haar website schrijft de RMU dat de vakorganisaties Damen hebben gevraagd om na te gaan of de medewerkers van de door Damen ingeschakelde onderaannemers volgens de cao Metalektro beloond worden. De directie van Damen heeft schriftelijk bevestigd hierover afspraken te willen maken met de vakorganisaties.

Damen Shipyards is het grootste Nederlandse scheepsbouwconcern. Wereldwijd exploiteert de onderneming 33 scheepsbouw- en reparatiewerven. Er werken 9000 mensen, van wie 3000 in Nederland. Het bedrijf boekte vorig jaar 29,4 miljoen euro winst, 73,4 miljoen euro in 2015. Op werven in Frankrijk, Roemenië, China, Singapore en Vietnam schrapte Damen reeds honderden banen, met name flexbanen.