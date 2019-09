Gebruik gif wellicht oorzaak Parkinson

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw vergroot de kans op Parkinson. Dit blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla, dat donderdagavond wordt uitgezonden.

Mensen die in de landbouw werken met pesticiden hebben gemiddeld 60 procent meer kans op het krijgen van Parkinson. Dat zegt hoogleraar epidemiologie Roel Vermeulen (Universiteit Utrecht) donderdagavond in het onderzoeksprogramma van BNNVARA.

LTO Nederland zegt geschokt te zijn over de conclusie van het onderzoek. Weliswaar wordt het verband tussen de blootstelling aan landbouwgif en Parkinson al jaren gelegd. In Frankrijk is Parkinson onder agrariërs sinds 2012 erkend als beroepsziekte, aldus Zembla. LTO erkent de noodzaak van nader onderzoek nu blijkt dat daar aanleiding toe is.

Zo is bijvoorbeeld het middel Maneb verboden en mag Mancozeb gewoon gebruikt worden. Echter, de samenstelling van Mancozeb komt voor 50 procent overeen met het verboden middel Maneb. De Utrechtse hoogleraar toxicologie, Martin van den Berg zegt in Zembla: „Van Maneb is bekend dat het een verhoogd risico geeft op Parkinson. Daarmee valt Mancozeb in dezelfde, verdachte groep.”

Blootstelling

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat er nog te weinig bekend is over de risico’s op Parkinson bij blootstelling aan Mancozeb. Met nieuwe en betere testen kunnen deze risico’s goed in kaart worden gebracht, stelt het RIVM.

Aanleiding voor het onderzoek was voor Zembla een brief van een boer in mei dit jaar. Zijn vader overleed aan de gevolgen van Parkinson. De boer stelt dat nog twaalf anderen in de straal van 1 kilometer om hun boerderij de ziekte hebben. „Allemaal mensen die veel in aanraking zijn gekomen met bestrijdingsmiddelen”, aldus de boer.