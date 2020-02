Zwitsers stemmen over wet tegen homofobie

Zwitsers stemmen zondag in een referendum over de vraag of homofobie expliciet strafbaar moet worden gesteld. Tegenstanders vrezen een inperking van de vrijheid van meningsuiting.

Het Zwitserse parlement keurde eind 2018 een voorstel goed om de bestaande antiracismewetgeving uit te breiden met een bepaling over discriminatie op grond van seksuele oriëntatie. Daarmee zou homofobie op dezelfde wijze strafbaar worden gesteld als racisme of antisemitisme.

De kleine, conservatief-christelijke partij Federal Democratic Union (FDU) zag in de wetgeving een aanval op de vrijheid van meningsuiting en kwam in actie. In Zwitserland kunnen burgers reeds door het parlement aangenomen wetten via een referendum ter discussie stellen als ze 50.000 handtekeningen verzamelen. De FDU kreeg die ruimschoots bij elkaar: zo’n 70.000.

Superbescherming

„Ik weiger te leven in een samenleving waar je gecriminaliseerd wordt op grond van je opinie”, verduidelijkte FDU-partijleider Marc Früh de actie vorig jaar tegenover nieuwssite Swissinfo. Bovendien zei hij het niet nodig te vinden dat „een bepaalde categorie mensen superbeschermd” zou moeten worden. Zijn partij ziet het huwelijk als unieke verbintenis tussen man en vrouw, maar is verder van oordeel dat een homoseksueel „hetzelfde recht op respect heeft als een gehandicapt persoon, een oudere of een vluchteling.”

Tegenstanders vrezen dat de wet in Zwitserland tot vergelijkbare kwesties gaat zorgen als in het buitenland rond bakkers of bloemisten die op grond van hun overtuiging geen taarten of bloemen wilden leveren voor een homohuwelijk. En mag een predikant homoseksualiteit in een preek straks nog zonde noemen, zo vragen ze zich af.

Peilingen

Volgens peilingen van onderzoeksbureau GfS Bern is de kans groot dat het parlementsbesluit intact blijft. In een peiling van eind januari gaf 65 procent van de respondenten aan positief te staan tegenover wetgeving tegen homofobie, terwijl 33 procent er kritisch tegenover staat.

De Zwitsers kunnen zich zondag ook uitspreken over de vraag of er een quotum van 10 procent aan sociale huurwoningen moet komen. De stemming daarover lijkt erom te gaan spannen.