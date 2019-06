Weer Russische journalist vrij na protest

Een Russische journalist die een jarenlange celstraf boven het hoofd hing is maandag vrijgelaten. Igor Roednikov zat sinds november 2017 vast op beschuldiging van afpersing, maar een rechter in Sint-Petersburg veroordeelde hem maandag slechts tot een werkstraf voor onrechtmatig optreden en liet hem meteen vrij.

Critici spraken van een rechtszaak met politieke motieven, nadat Roednikovs krant had bericht over een hoge functionaris die met malversaties een luxueus landhuis had bemachtigd. Een paar maanden na de publicatie werd Roednikov zwaar mishandeld en aangehouden.

Het is de tweede vrijlating van een Russische journalist in korte tijd. Vorige week kwam na veel protest onderzoeksjournalist Ivan Goloenov op vrije voeten nadat hij ten onrechte was beschuldigd van drugsbezit. Ook hier klonk de beschuldiging dat de aanhouding politieke gronden had en dat hij erin was geluisd omdat hij corruptie aan de kaak stelde.