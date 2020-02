VN waarschuwen voor hongersnood door sprinkhanen

In een groot deel van Oost-Afrika dreigt hongersnood door de sprinkhanenplaag en daar moet snel iets aan gedaan worden. Dat zei de directeur noodsituaties van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) Dominique Burgeon vrijdag tegen de BBC.

De sprinkhanen, die buitengewoon groot zijn, teisteren Somalië en buurland Ethiopië al sinds december en vreten veel akkers kaal. Inmiddels zijn ook Kenia, Tanzania en Oeganda door de zwerm getroffen. Er heerst angst dat de sprinkhanen, waarvan er al honderden miljarden zijn, zich verder vermenigvuldigen.

De dieren bespuiten met pesticiden is de meest effectieve manier om de zwermen te bestrijden, maar landen in de regio hebben niet de juiste of genoeg middelen. De FAO roept de internationale gemeenschap op om 76 miljoen dollar (circa 70 miljoen euro) uit te trekken om het besproeien te betalen. „Als dat niet lukt, verslechtert de situatie en moeten we massale voedselhulp inzetten”, aldus Burgeon.

In Somalië werd begin februari de nationale noodtoestand afgekondigd vanwege de plaag. Ook Pakistan kampt met een sprinkhanenplaag sinds juni en riep begin februari de noodtoestand uit.