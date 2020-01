Premier Johnson: geen commentaar op crisis koninklijk huis

Premier Boris Johnson heeft beklemtoond dat hij geen commentaar heeft op de crisis in het koninklijk huis. „Ik geef geen commentaar op dingen die met de koninklijke familie te maken hebben”, zei de premier toen hem tijdens een bezoek aan Belfast naar zijn mening werd gevraagd.

Koningin Elizabeth houdt maandag in het landhuis Sandringham crisisberaad. Dat is een gevolg van de onverwachte mededeling van haar kleinzoon prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle dat ze nog slechts een bescheiden rol in het koninklijk huis willen spelen. Ze willen bijvoorbeeld de helft van het jaar in Canada gaan wonen.

De volkomen onverwachte publieke mededeling heeft afgelopen week in het koninkrijk tot ontsteltenis geleid. Veel media verwijten de Amerikaanse Meghan achter de stap te zitten en hebben het over de ‘megxit’. Zij is al weer bij haar kind aan de Canadese westkust. Ze wordt volgens Britse media mogelijk geraadpleegd via een videolink met Sandringham.

De koningin bespreekt met kroonprins Charles en kleinzoons William en Harry wat voor rol Harry en Meghan kunnen spelen en wanneer ze dan huidige functies gaan neerleggen.