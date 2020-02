Pete Buttigieg: burgemeester met presidentiële ambitie

De meeste serieuze kandidaten voor de Democratische nominatie zijn de zeventig reeds gepasseerd. Zij worden uitgedaagd door één jonge tegenstrever: Pete Buttigieg. De zeer getalenteerde politicus wordt gezien als een toekomstige leider van de partij. Maar is hij al klaar voor het presidentschap?

Buttigieg heeft ondanks zijn jonge leeftijd –hij is 38– al een imposante carrière achter de rug. Afgestudeerd aan de beroemde universiteiten van Harvard en Oxford (Engeland), ging hij aan de slag bij consultancybureau McKinsey. Als 28-jarige probeerde hij reeds de minister van Financiën van zijn thuisstaat Indiana te worden. Dat lukte niet, maar twee jaar later won Buttigieg zijn eerste verkiezing. In 2012 werd hij namelijk gekozen tot burgemeester van zijn geboortestad South Bend en was hij in één klap de jongste burgemeester in Amerika van een stad die meer dan 100.000 inwoners heeft. Deze positie bekleedde hij tot begin dit jaar.

South Bend was al jaren in verval, maar wist onder Buttigiegs leiding weer uit het dal te klimmen. De populaire burgemeester werd in 2015 met meer dan 80 procent van de stemmen herkozen. Opvallend is dat hij een deel van zijn eerste ambtstermijn niet eens in South Bend was. Buttigieg was al jaren militair reservist en werd in 2014 voor zeven maanden naar Afghanistan uitgezonden. Bij terugkomst kreeg hij meerdere onderscheidingen voor zijn optreden.

Evangelicals

De jonge Democraat is de zoon van een Maltese immigrant. Zijn ouders doceerden Engels en taalwetenschap op universitair niveau. Ze stimuleerden het aanleren van verschillende talen en inmiddels is Buttigieg acht talen machtig. Zo leerde hij Noors om de werken van zijn favoriete Noorse schrijver Erlend Loe in de originele taal te kunnen lezen.

De Buttigiegs waren rooms-katholiek, maar lieten het geloof gaandeweg los. Pete is later actief christen geworden en lid van de Episcopaalse Kerk. Als jongen was hij wel geïnteresseerd in geloof, maar voelde zich lange tijd niet thuis in de kerk omdat hij zich niet welkom voelde als homoseksueel. In 2018 trouwde Buttigieg met zijn man Chasten, die een belangrijke rol speelt in de campagne. Als kandidaat is de voormalig burgemeester zowel open over zijn homoseksuele relatie als zijn geloof.

Hij verzet zich tegen de conservatieve christenen die het geloof als politiek middel gebruiken en in zijn ogen vergeten zijn dat Jezus opriep om voor de zwakken en de armen te zorgen. Het geloof van Donald Trump trok hij openlijk in twijfel. De president liet op zijn beurt weten dat Buttigieg alleen maar de schijn ophoudt een christen te zijn.

Zijn homoseksuele relatie en progressieve opvattingen staan sowieso onder forse kritiek van de evangelicals. Franklin Graham riep Buttigieg publiek op zich te bekeren van zijn homoseksualiteit. En Albert Mohler schreef dat de Democraat een nieuwe religie wil maken, waarbij het christendom ondergeschikt is aan de progressieve idealen.

Buttigieg schreef op de middelbare school ooit een prijswinnend essay over Bernie Sanders’ integriteit. Toch bevindt de kandidaat zich qua opvattingen meer in het midden van de Democratische Partij. Hij is voorstander van het kapitalisme, maar wil de macht van grote bedrijven inperken. Aanvankelijk was hij net als Sanders en Elizabeth Warren een voorstander van gezondheidszorg voor iedereen, maar inmiddels heeft hij dat voorstel afgezwakt. Daardoor is Buttigieg een acceptabele kandidaat voor gematigde Democraten die Biden te oud vinden, maar willen voorkomen dat de partij een ruk naar links maakt. Tegelijk is hij als hippe, jonge en homoseksuele politicus een interessante kandidaat voor jonge Democraten. Bovendien kreeg hij veel media-aandacht, waardoor zijn bekendheid in de afgelopen periode snel is toegenomen.

Tijdens de campagne heeft Buttigieg laten zien dat hij benaderbaar is als persoon en goed kan debatteren. Hij is één van de kandidaten die de meeste tijd in Iowa heeft doorgebracht, de staat die aanstaande maandag als eerste voorverkiezingen houdt. Hierdoor wist Buttigieg langzaam te klimmen in de peilingen en zich als outsider op te werken voor de nominatie.

Sinds december heeft hij echter wel iets aan terrein verloren en staat hij op de vierde plaats in de peilingen. Buttigieg is er dus veel aan gelegen goed te presteren in Iowa om zo de weg omhoog weer in te zetten. Mocht deze kandidatuur geen succes worden, dan heeft de voormalig burgemeester in ieder geval nationale bekendheid gekregen en kunnen we er vrijwel zeker van zijn dat hij in de toekomst opnieuw een serieuze poging zal wagen.