Kim Jong-un aangekomen in Vladivostok

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is per trein aangekomen in Vladivostok. De dictator is naar Rusland gereisd voor topoverleg met president Vladimir Poetin.

Het gaat om het eerste officiële bezoek van Kim aan zijn buurland. Zijn trein stopte eerst in de grensplaats Chasan, waar vrouwen in traditionele klederdracht hem verwelkomden. Kim zei daar volgens Russische media dat hij met Poetin wil praten over de relatie tussen de landen en de situatie op het Koreaanse schiereiland.

Ook bij aankomst in Vladivostok kreeg de dictator een warm welkom. Hij inspecteerde een militaire erewacht bij het treinstation. Ook speelde een legerfanfare het Noord-Koreaanse en het Russische volkslied. Kim vertrok vervolgens in een limousine. Zijn lijfwachten renden nog een stuk mee met het voertuig.

De top met Poetin moet donderdag plaatsvinden op het eiland Roesski, vlak bij Vladivostok. Daar treffen de mannen elkaar naar verwachting op een universiteitscampus. Russische media berichten dat Kim ook van plan is om vrijdag in de stad te blijven. Daar zou hij onder meer een balletvoorstelling en het aquarium willen bezoeken.

Kim staat aan het hoofd van een geïsoleerd regime dat gebukt gaat onder zware internationale sancties. Hij praat met de VS over verlichting van die strafmaatregelen in ruil voor het afbouwen van zijn nucleaire programma, maar dat overleg verloopt moeizaam. Een Amerikaans-Noord-Koreaanse top in Vietnam leidde dit jaar niet tot een doorbraak.