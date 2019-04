Inwoners Brooklyn verplicht tot vaccineren na uitbraak mazelen

Mensen die wonen of werken in de New Yorkse wijk Williamsburg moeten zich verplicht laten vaccineren tegen mazelen. Dat heeft burgemeester De Blasio van New York dinsdag middels een noodverordening bekendgemaakt.

De maatregel volgt op een uitbraak van mazelen onder ultraorthodoxe Joden in het stadsdeel Brooklyn, schrijft de New York Times. Inwoners van de wijk die nog niet zijn ingeënt, moeten dat alsnog laten doen in een poging de uitbraak onder controle te krijgen. Wie geen gehoor geeft aan de oproep krijgt een boete van 1000 dollar.

„Williamsburg is het epicentrum van een mazelenuitbraak die zeer, zeer zorgelijk is en directe actie vereist”, aldus De Blasio op een persconferentie.

De stad New York telt inmiddels 285 bevestigde gevallen van de mazelen sinds de uitbraak begon in oktober vorig jaar. Dat leidde bij 21 mensen tot een ziekenhuisopname. Veel van de gevallen concentreren zich in de chassidische gemeenschap in Williamsburg en Brooklyn.

Unvaccinated children in the zip codes of 11205, 11206, 11221 and 11249 may not return to school or daycare for the duration of this outbreak.



If you choose to not vaccinate, you will be fined. We have to protect our kids and our families.