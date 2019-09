Hof Spanje: stuur oud-generaal niet naar VS

Een Spaans gerechtshof heeft zich uitgesproken tegen de uitlevering van een voormalige Venezolaanse inlichtingenfunctionaris. De Verenigde Staten hadden gevraagd om de uitlevering van Hugo Carvajal, die voorheen aan het hoofd stond van de militaire inlichtingendienst van zijn land.

Carvajal was een bondgenoot van de Venezolaanse leider Hugo Chávez, die in 2013 overleed. De Spaanse politie arresteerde de oud-generaal in april nadat de VS een arrestatiebevel tegen hem hadden uitgevaardigd. De Amerikanen beschuldigen hem van betrokkenheid bij drugssmokkel.

De voormalige inlichtingenchef was eerder ook de Venezolaanse consul op Aruba. Daar is hij ook opgepakt op verzoek van de VS. De Venezolaan kwam toen weer op vrije voeten omdat hij diplomatieke onschendbaarheid zou genieten.

Carvajal klaagde in Spanje dat de Amerikanen aanklachten tegen hem fabriceren. De Spaanse regering heeft uiteindelijk het laatste woord over uitleveringen, maar volgt doorgaans de aanbeveling van de rechter. Het hof motiveert de uitspraak dinsdag.