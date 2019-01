„Geef elk kind één jaar christendocent”

Alle kinderen in Europa zouden tenminste één jaar lang een christelijke onderwijzer moeten hebben, die de liefde van Christus in de klas brengt.

Dat zou het gezamenlijke doel kunnen zijn voor het christelijk onderwijs in Europa, zo stelde dinsdag de Engelse schoolleider Graham Coyle tijdens het Brussels Beraad. Het Brussels Beraad is een netwerk van Bijbelgetrouwe christelijke scholen in Europa, dat vanaf 2013 functioneert onder leiding van de Nederlandse organisatie VGS.

Tijdens een eerdere bijeenkomst overwoog het beraad een gezamenlijke verklaring op te stellen. Coyle zou een voorstel daarvoor doen, maar vroeg dinsdag de hulp van enkele anderen daarbij. Het ideaal om alle kinderen via school in contact te brengen met het Evangelie zou daarin verder uitgewerkt moeten worden.

Het beraad werd dinsdag bezocht door ruim twintig betrokkenen bij het christelijk onderwijs. Er waren vertegenwoordigers uit Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Zweden, Zwitserland, Oekraïne, Finland, Groot-Brittannië en Nederland.

Volgens de deelnemers aan het beraad staat het christelijk onderwijs in een geestelijke strijd. Coyle: „Daarin vechten we niet om te overwinnen, maar we vechten vanuit de overwinning. Niet dat die vrede nu al overal doorwerkt, maar we kunnen met vertrouwen de strijd aangaan.” Waarop de Zweed Sven Magnusson zei: „Om in het publiek een standpunt in te nemen, is al een overwinning.”

Christenen kunnen „Europa niet veranderen”, stelde Arie de Pater van de Europese Evangelische Alliantie. „Maar ze kunnen wel hun stem verheffen. De echte verandering komt als wij thuis op onze knieën gaan.”

Tijdens de ontmoeting werden veel voorbeelden gedeeld van ingrijpen door de staat in de opvoeding. Vrij algemeen werd afkeurend gesproken over de instemming van het mensenrechtenhof in Straatsburg op het Duitse verbod op thuisonderwijs.

Het beraad nam, na zeven jaar, afscheid van SGP-parlementslid Bas Belder. Die was de vaste gastheer in het Europees Parlement.

„Christen, zorg voor begrip”

Zorg dat een ander begrip voor je standpunt heeft. Dat was dinsdag het advies van Johann Honders en Floris Wagenaar aan de deelnemers van het Brussels Beraad.

Ook is het volgens hen belangrijk om als christenen „sterke gemeenschappen te bouwen” en de „noodzakelijke vrijheden te verdedigen.” Deze drie aanbevelingen zouden er voor moeten zorgen dat in de toekomst christenen hun standpunten publiekelijk goed kunnen uiten.

Het betrekken van een buitenstaander in het formuleren van je standpunt is volgens Jan Otte, bestuurslid van scholengemeenschap Jacobus Fruytier, noodzakelijk om te voorkomen dat anderen je mening verkeerd interpreteren.

Zo liet hij in 2012 een verklaring van zijn scholengemeenschap over homoseksualiteit lezen door een Amsterdamse collega. „Als buitenstaander begreep hij wat wij bedoelden. Dat is de bevestiging.”

„Geschokt over strijd rond seksualiteit”

Tatiana Tsjumakova gaf les op een christelijke school in de stad Donetsk in Oost-Oekraïne. Door de burgeroorlog moest ze uitwijken naar de hoofstad Kiev.

Alleen al in Kiev zijn zeventien christelijke scholen, maar Tsjumakova werkt ergens anders. Ze is directeur van een alliantie voor christelijk onderwijs in de Russischtalige landen: Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland en de Baltische staten. „In die zes landen samen zijn ongeveer honderd scholen. Vanuit onze alliantie geven we cursussen aan de onderwijzers.”

In de alliantie werken protestanten samen met rooms-katholieken. „De orthodoxe kerken doen niet mee. Die participeren volop in de staatsscholen.”

Tsjumakova was voor het eerst op het Brussels Beraad. Ze is geschokt over de strijd rond seksualiteit. „Ik hoop dat die aan Oekraïne voorbij gaat.”

„Oostenrijk bant religie uit onderwijs”

Sinds 2015 zijn pogingen van de overheid om religie uit het onderwijssysteem te bannen flink toegenomen in Oostenrijk.

Dat is het gevolg van het gegroeide aantal islamitische scholen, meende de Oostenrijkse docente Petra Plonner dinsdag tijdens het Brussels Beraad.

„Uit angst dat deze scholen geen rekening zouden houden met de democratie, is de overheid religie gaan vermijden in het onderwijs.” Om niet te discrimineren, worden nu ook christelijke invloeden aan banden gelegd, aldus Plonner.

Zo mag er geen Bijbelles meer gegeven worden, maar heeft die volgens de docente plaats moeten maken voor een „neutraler” vak als ethiek.

In Oostenrijk zijn negen christelijke privéscholen, vooral in en rond Wenen.

Oorlog tegen vader en moeder

De staat berooft de ouders van het recht de kinderen op te voeden, stelde de Duitse auteur Gabriele Kuby dinsdag tijdens het Brussels Beraad.

Kuby’s boek ”De seksuele revolutie” verschijnt binnenkort in de vijftiende vertaling: Portugees.

Volgens de auteur is het in West-Europa „oorlog tegen vader en moeder.” Vooral de seksuele voorlichting op scholen is gevaarlijk. „Die is gericht op het verkopen van seks van de wieg tot het graf als mensenrecht. Seksualiteit draait in de moderne visie om een puur individuele bevrediging. Dit loopt echter niet uit op het beloofde paradijs, maar op steeds meer echtscheiding en pornoverslaving.”

Kinderen doen na wat ze leren in de seksuele voorlichting, aldus Kuby. „Dat leidt in de praktijk tot misbruik van kinderen door kinderen.”

Het Duitse Europarlementslid Arne Gericke ziet in het Europees Parlement vaak dat beleidsmakers jonge kinderen van ouders willen scheiden. „De bedoeling is volgens mij dat anderen de opvoeding van de ouders overnemen, om het kind toe te rusten met andere normen en waarden.”