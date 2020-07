Biden is op zoek naar een ‘tweede vrouw’

Een verkiezingsoverwinning van Joe Biden dit najaar zou direct de geschiedenisboeken ingaan. Niet alleen omdat hij op dag één van zijn aantreden de oudste president uit de Amerikaanse geschiedenis zou zijn, maar ook omdat hij dan de eerste is zonder ‘tweede man’.

Biden heeft namelijk beloofd dat hij een vrouw zal kandideren voor het vicepresidentschap. De Democraat en zijn campagne zoeken daarom hard naar een geschikte ‘tweede vrouw’.

Al sinds maart wordt er gespeculeerd over de running mate van Joe Biden. De namen van vrijwel alle vooraanstaande Democratische vrouwen zijn inmiddels wel genoemd en naar een dertiental zou het campagneteam serieus onderzoek hebben gedaan. De presidentskandidaat zelf houdt de spanning er nog even in. Hij heeft aangekondigd rond 1 augustus bekend te maken wie zijn partner wordt in de strijd tegen Donald Trump en Mike Pence. Vorige week zei hij nog geen keuze te hebben gemaakt.

Toch wordt het lijstje met kanshebbers naar verluidt korter. Bovenaan dat lijstje zou de naam prijken van Kamala Harris. De zwarte Amerikaanse senator uit Californië nam net als Biden deel aan de Democratische voorverkiezingen, maar wist gooide geen hoge ogen. Zij profileert zich sterk op actuele thema’s als rassengelijkheid en hervorming van de politie en is bovendien in staat veel geld binnen te halen. Dat is belangrijk, omdat de campagnekas van Biden een stuk minder gevuld is dan die van Trump.

Ook vier andere namen worden veel genoemd. Senator en voormalig presidentskandidate Elizabeth Warren uit Massachusetts zou de gematigde Biden kunnen helpen om meer progressieve kiezers aan te spreken. Voormalig nationaal veiligheidsadviseur Susan Rice is een geschikte kandidate als de Democratische presidentskandidaat een speerpunt zal maken van buitenlands beleid.

Burgemeester van Atlanta Keisha Lance Bottoms heeft zich recent sterk geprofileerd met haar aanpak van de coronacrisis en zich uitgesproken voor hervorming van de politie, zeker nadat in haar stad de Afro-Amerikaanse Rayshard Brooks vorige maand door een agent werd doodgeschoten. En Afgevaardigde Val Demings maakte naam door zich uit te spreken voor het tegengaan van wapenbezit en haar actieve rol in de impeachmentprocedure van president Trump.

Opvallend is dat van deze vijf vrouwen alleen Warren geen zwarte huidskleur heeft. Sinds de moord op George Floyd is de roep om een zwarte running mate groot. Een aantal vooraanstaande zwarte vrouwen schreef zelfs in de Washington Post dat Biden dit aan hen verplicht is omdat zij hem aan de Democratische nominatie hebben geholpen.

De vraag is of de vicepresidentskandidate veel verschil zal maken voor Biden. Historisch gezien heeft een running mate weinig impact op de uitkomst van de verkiezingen. Alleen in diens thuisstaat levert het meestal een bonus op van 2 tot 3 procent van de stemmen. Dit is gunstig voor Bottoms en Demings, die afkomstig zijn uit swing states Georgia en Florida. Een dergelijke bonus kan daar het verschil maken tussen winst en verlies.

Belangrijker is dat de running mate de campagne geen schade kan toebrengen door onverstandige uitspraken of pijnlijke anekdotes uit het verleden. Doordat Warren en Harris al nationale bekendheid en ervaring hebben, is bij hen de kans hierop kleiner. Bovendien moet de vicepresidentskandidaat capabel zijn de president op te volgen als hem iets overkomt. Gezien de leeftijd van Biden is dat een belangrijk criterium.