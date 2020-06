Bouwbedrijf BAM is tot een schikking gekomen met de stad Keulen vanwege de vele problemen rond de aanleg van een metrolijn in de Duitse stad in 2009. Daarbij stortte destijds het stadsarchief in. Alle drie de partijen die aan de metrolijn werkten betalen nu een bedrag van 200 miljoen euro, waarmee de zaak is afgedaan.

Vanwege de regeling zal BAM dit jaar een bedrag van 40 miljoen euro als buitengewone last in de jaarrekening zetten.