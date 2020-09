Amerikaanse kiezer grote verliezer debat Trump en Biden

Leugens, gebrek aan respect en weinig inhoud. Het eerste debat tussen president Donald Trump en zijn Democratische rivaal Joe Biden was allesbehalve verheffend.

Trump weigerde zijn tegenstander te laten uitpraten. Ook strooide hij met halve waarheden en persoonlijke aanvallen over diens jaren in de politiek, intelligentie en zoon Hunter. Biden verweet Trump op zijn beurt een racist, Poetins puppy en de slechtste president uit de geschiedenis te zijn.

Wie had verwacht dat twee mannen van in de zeventig een redelijke discussie kunnen voeren, kwam dinsdagnacht bedrogen uit. Dit was vooral te wijten aan het weinig presidentiële gedrag van Trump. Gedurende het debat onderbrak hij veelvuldig Biden en debatleider Chris Wallace, die haast zichtbaar de wanhoop nabij was. Het pijnlijkst was het moment waarop Biden over zijn overleden zoon Beau sprak. In plaats van enige empathie te tonen, verschoof Trump de aandacht naar de andere zoon van de Democraat, Hunter, over wie de Republikein beweert dat hij miljoenen heeft verdiend door Bidens vicepresidentschap.

Afwezig

Of veel Amerikanen Biden na dinsdagnacht als een sterk alternatief zien, is de vraag. De Democraat oogde het eerste halfuur wat afwezig en struikelde regelmatig over zijn woorden. Het eerste punt van het debat ging over de vraag waarom de Republikeinen niet Amy Coney Barrett als nieuwe rechter van het hooggerechtshof moeten benoemen. Die vraag had Biden kunnen verwachten, maar hij gaf een zwak antwoord. Een gemiste kans om aan het begin al de aandacht naar zich toe te trekken.

Biden probeerde Trump veelal te negeren, maar toch was hij regelmatig zichtbaar geërgerd. Na achttien minuten debatteren beet hij Trump toe: „Hou nu eens je mond man.” En later zei hij: „Het is moeilijk hier ook maar iets te zeggen door deze clown.” Dergelijke opmerkingen stroken niet met zijn belofte fatsoen en leiderschap in het Witte Huis terug te brengen.

De inhoudelijke lessen van het debat waren door het gedrag van de kandidaten beperkt. Over de aanpak van de coronacrisis waren Trump en Biden voornamelijk van mening dat het beleid van de ander tot meer sterfgevallen leidt. In de zijlijn benoemde de Republikein als één van zijn belangrijkste prestaties dat hij ervoor had gezorgd dat American football weer kan worden gespeeld.

Twee momenten waren opvallend. Terwijl Biden kiezers opriep massaal te gaan stemmen, waarschuwde Trump opnieuw dat stemmen per post tot grote fraude kan leiden. Hoewel deze claim nog steeds niet is bewezen, beloofde de Republikein niet de uitslag van de verkiezingen te accepteren. Daarnaast weigerde Trump ook witte racistische groeperingen volledig te veroordelen en waarschuwde hij vooral voor de gevaren van radicaal links.

Veel commentatoren in de VS noemen het debat het slechtste dat zij ooit hebben gezien. Uit een peiling van CNN bleek dat 60 procent Joe Biden als winnaar aanwees, tegenover 28 procent voor Trump. Tegelijk zijn weinig mensen van mening veranderd. Daarmee eindigt dit debat in feite zonder winnaar, maar wel met een belangrijke verliezer: de Amerikaanse kiezer die benieuwd is naar de beste president voor de komende vier jaar.

Van een wezenlijk gesprek tussen Trump en Biden was geen sprake

Eerste verkiezingsdebat VS ongekend chaotisch en hard