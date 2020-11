Zwaargewonde en dode hond door brand Capelle aan den IJssel

Bij de brand in een seniorencomplex in Capelle aan den IJssel is iemand zwaargewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht, meldt de veiligheidsregio. Nog een persoon raakte gewond en moest naar het ziekenhuis, twee mensen werden ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.

Bij de brand is ook een hond om het leven gekomen. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het dier te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

Eerder woensdagavond woedde een uitslaande brand in het wooncomplex aan de Sint Helenabaai. De brand brak uit in een woning op de eerste verdieping van het gebouw van tien etages hoog.

Omdat er sprake was van veel rook, moesten bewoners van het complex hun woningen verlaten. Zo’n 70 tot 80 mensen zijn opgevangen in de centrale hal van het complex.