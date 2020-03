Zorg bij ouderen: Deze vijand zien we niet

Zorgcentra voor ouderen zetten alle zeilen bij om hun bewoners te beschermen, ook als inmiddels binnenshuis besmettingen geconstateerd zijn.

Woonzorgcentrum Maranatha in Rijssen telt één geconstateerde besmetting, Elim in Barneveld drie, zegt bestuurder De Pater van Sirjon. „Deze bewoners zijn in hun eigen appartement in isolatie geplaatst. Degenen die hen verplegen, dragen dezelfde persoonlijk beschermingsmiddelen (pbm) als verpleegkundigen op een intensive care. Die pbm’s hebben we genoeg, al is het wel een uitdaging de voorraad op peil te houden. We dragen die pbm namelijk al zodra een bewoner verkoudheidsklachten heeft. Die wordt direct in isolatie geplaatst, totdat uit de test duidelijk is of er sprake is van coronabesmetting of totdat de verkoudheidsklachten weg zijn. Inmiddels zijn meerdere tests negatief uitgevallen: geen corona. Het is het jaarlijkse griepseizoen, en ook hooikoortsklachten komen steeds meer voor.”

De coronadiagnoses zijn recent gesteld, terwijl de tehuizen inmiddels bijna twee weken dichtzitten. „We weten niet hoe het virus binnengekomen is. Het heeft een lange incubatietijd, dus de besmetting kan al ontstaan zijn voordat de deuren gesloten werden”, zegt De Pater.

De bewoners van de zorgcentra behoren tot de kwetsbaarste bevolkingsgroep en zijn daarom volledig afgeschermd. „Alleen medewerkers die zorg verlenen, komen met hen in aanraking. Leveranciers zetten hun spullen op de stoep. De compartimenten waaruit elk tehuis bestaat, zijn van elkaar geïsoleerd. Bewoners hebben we het dringende advies gekregen op hun kamer te blijven. Als ze contact met andere bewoners hebben, dan liefst één vast contact. Alle gezamenlijke activiteiten zijn afgelast. De kapper werkt niet meer en bewoners eten op hun eigen kamer.”

Sirjon volgt de RIVM-richtlijnen. „Dat betekent dat personeelsleden met meer dan 38 graden koorts én verkoudheidsklachten thuisblijven. Bij verkoudheidsverschijnselen zonder verhoging dragen ze uit voorzorg handschoenen en een mondkapje.” Sirjon heeft een e-mailadres (reservisten@sirjon.nl) in gebruik genomen voor de werving van extra personeel.

De buitenwacht vergeet de bejaarden niet. „Alle bewoners van Elim kregen een bloemetje, en bij Maranatha zijn gebakjes en paaseieren op de stoep gezet.” Kinderen en kleinkinderen mogen niet op bezoek komen. „We maken steeds meer gebruik van beeldbellen. Dat wordt erg gewaardeerd.”

De uitzonderlijke omstandigheden zijn onderwerp van gesprek in de zorgcentra. „De bewoners hebben de oorlog nog meegemaakt. Maar ze zeggen tegen ons: Toen hadden we een vijand die we kenden, nu hebben we een vijand die we niet zien.”

Stand van zaken

Ook in Huize Winterdijk in Gouda is sprake van besmetting. „Sterfgevallen hebben we gelukkig nog niet”, zegt een woordvoerster, die verder niet op vragen wil ingaan. Verpleeghuis Salem in Ridderkerk meldde maandag een tweede besmettingsgeval.

Zorgorganisatie CuraMare, werkzaam op het relatief zwaar getroffen Goeree-Overflakkee, publiceert iedere dag een kaartje met de stand van zaken. Maandagmorgen waren er 37 bevestigde coronabesmettingen in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland, 35 in Nieuw Rijsenburgh te Sommelsdijk (waar 7 mensen hierdoor zijn overleden), 7 bij CuraMare Thuiszorg (ook werkzaam op Voorne-Putten), 3 in De Vliedberg te Ouddorp en 1 in Ebbe en Vloed te Oude-Tonge. Daarbij tekent CuraMare aan dat er ook patiënten zijn opgenomen zijn die uit een andere gemeente komen dan Goeree-Overflakkee. Er zijn bijvoorbeeld patiënten uit andere ziekenhuizen via de landelijke coördinatie in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis opgenomen.

Het Sommelsdijkse verpleeghuis Nieuw Rijsenburgh kreeg woensdag minister De Jonge van Volksgezondheid op bezoek.