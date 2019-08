Zomer in het slop, wisselvallig en koel

Voor het eerst in een maand breekt een lange periode aan met koeler weer dan normaal. Het warme zomerweer raakt na de storm van zaterdag verder in het slop, meldt Weeronline. Bovendien is er na het weekend dagelijks kans op buien.

Vanaf dinsdag wordt het dan nóg wat koeler, met maximaal 20 graden. Ook staat er een flinke wind aan de kust. Het wisselvallige zomerweer lijkt ook na volgend weekend aan te houden.

Het KNMI verwacht zondag nog perioden met zon, met plaatselijk een buitje. Het wordt maximaal 24 graden.