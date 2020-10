‘Zeker 1000 bedrijven richten teststraten voor werknemers’

Zeker duizend bedrijven maken vanaf begin volgende week gebruik van zelf opgezette, commerciële teststraten. Dat meldt BNR, die een rondgang maakte onder bedrijfsverenigingen en commerciële testaanbieders. BNR schrijft op de website dat bedrijven in onder meer Deventer (50), Nijmegen (400-500), Oldenzaal (200) en Uden (250) gebruik maken van teststraten voor werknemers, of gaan dat snel doen.

In een eigen teststraat zijn werknemers zijn sneller getest dan bij die van de GGD’en. Daar lopen de wachttijden op, volgens BNR tot soms wel tien dagen. „Via de eigen teststraten is vaak binnen 48 uur bekend of iemand besmet is met het coronavirus, waardoor werkgevers minder in de kosten lopen door ziekteverzuim.”

CoronaLab, een van de twee grootste commerciële testaanbieders in Nederland, zegt tegen BNR een paar honderd bedrijven te begeleiden bij het opzetten van teststraten.