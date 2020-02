Zeeland over afblazen kazerne: We zijn bedrogen

Boosheid, teleurstelling, onbegrip en verontwaardiging strijden in bestuurlijk Zeeland om voorrang na het kabinetsbesluit om het Korps Mariniers niet naar Zeeland te verhuizen. „Er is een spelletje met ons gespeeld.”

Journalisten, bestuurders, ambtenaren en belangstellenden verzamelen zich vrijdag aan het eind van de middag in de statige Admiraliteitszaal in het Middelburgse provinciehuis. Ze zijn in afwachting van de persconferentie door de Zeeuwse commissaris van de Koning Han Polman, gedeputeerde Dick van der Velde, burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen, diens wethouder Albert Vader en waterschapsbestuurder Toine Poppelaars.

„Het vertrouwen tussen het kabinet en de provincie is ernstig geschaad”, vertelt een zichtbaar nijdige Polman. De anders zo bedachtzame commissaris vernam vrijdagmiddag dat het kabinet definitief de marinierskazerne niet meer van Doorn naar Vlissingen, maar naar Gelderland wil verplaatsen. Eigenlijk gaat het om twee ‘voorgenomen besluiten’: het voornemen om de kazerne te verplaatsen naar Nieuw Milligen en het voornemen om Zeeland hiervoor vervolgens te compenseren.

Polman hekelt vooral de manier waarop het besluit tot stand kwam. „Als een soort geheime militaire operatie is achter onze rug bij Defensie gezocht naar andere locaties”, briest hij.

En natuurlijk moet Zeeland worden gecompenseerd, benadrukt de commissaris. Maar hij waagt zich niet aan het noemen van bedragen. Even later zegt de Vlissingse wethouder Albert Vader dat het toch minstens om 800 miljoen moet gaan. „Dan hebben we het alleen nog maar over de economische schade”, aldus Vader.

De imagoschade voor Zeeland is misschien nog wel veel groter, zegt Polman. Daarnaast lopen de voorbereidende kosten voor de bouw van de kazerne, onder meer voor aanleg van infrastructuur, ook in de miljoenen. „Zeeland wordt door het kabinetsbesluit afgespiegeld als een gebied waar je maar beter niet kunt wonen”, aldus Polman, die er nog aan toevoegde dat de Zeeuwen het gevoel hebben dat er een spelletje met hen wordt gespeeld.

Burgemeester van Vlissingen Van den Tillaar is „aangeslagen”. „Zeeland werkte acht jaar lang constructief mee om een geschikte kazerne te realiseren. Als je op zo’n manier met een regio omgaat heb je als kabinet heel wat uit te leggen.”

