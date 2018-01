Zaltbommels raadslid Van Ooijen overleden

Teunis van Ooijen, raadslid voor de SGP in de gemeente Zaltbommel, is maandag overleden.

Hij was al enige tijd ernstig ziek. Van Ooijen is 36 jaar geworden. Hij was vanaf het begin openhartig over zijn ziekte. Toen er een jaar geleden bij hem leukemie geconstateerd werd, moest hij zijn werkzaamheden als raadslid en als docent bij scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem neerleggen. In september 2017 keerde Van Ooijen terug in de gemeenteraad. Hij was toen hoopvol gestemd, maar snel daarna verslechterde zijn situatie.