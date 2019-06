Wisselende reacties op telefoonverbod Calvijn College

De ene leerling vindt het overdreven, een ander is voor een telefoonverbod op school. Dat blijkt uit deze video, die het Reformatorisch Dagblad maakte op het Calvijn College in Goes, dat een verbod overweegt.

„Ik vind het een beetje overdreven en zie het probleem niet zo”, reageert een leerling. Hij ziet dat de meeste leerlingen „echt niet veel” met hun telefoon bezig zijn. „Het geeft rust, zodat je je kunt concentreren op school”, zegt een ander.

Smartphone

Deze week werd bekend dat de school een totaalverbod overweegt om de smartphone te weren. Als een peiling onder ouders positief uitvalt, komen er kluisjes waar leerlingen hun smartphone in op moeten bergen. Schoolbestuurder Jan Bakker is verbaasd over de enorme hoeveelheid reacties die het mogelijk verbod oproept, zegt hij in de video. „Het kwam opeens in het nieuws, dat hadden we niet verwacht.”

