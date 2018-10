Winnende timmerman Hoornbeeck: Het klopt dat ik gouden handjes heb

„Vreselijk gaaf.” Zo noemt timmerman Daan Weijgertze (19), leerling van het Hoornbeeck College, het feit dat hij zaterdag een Europese prijs in de wacht sleepte.

In Budapest bond de jongeman uit Hagestein vorige week de strijd aan met drie andere getalenteerde timmerlieden. Zijn concurrenten komen uit Polen, Rusland en Hongarije. Alle vier deelnemers aan het onderdeel timmeren van EuroSkills, het Europees Kampioenschap voor jonge mbo’ers, zijn rond de twintig.

De vier finalisten moesten elk een houten kapconstructie maken. „Woensdag kregen we op een A4’tje de tekening. Die werkten we uit op een tekenprogramma op de computer”, blikt Daan Weijgertze maandagmiddag terug op de wedstrijd. „In zo’n programma maak je een uitslag. Dat is een soort tekening waarin je alle maten, schuintes en hoeken uitwerkt.” Donderdag en vrijdag zette de jongeman zijn houten bouwwerk in elkaar.

De kapconstructie van Weijgertze, die in Gorinchem bij het Hoornbeeck College de opleiding allround timmerman volgt, kwam als beste uit de bus. Zaterdagavond nam hij de eerste prijs in ontvangst. „De jury vond dat mijn overkapping netter en beter in elkaar zat dan die van de anderen. De jury controleerde de inwendige verbindingen en keek of alles netjes vlak was.”

Jij bent een pietje precies?

„Het komt aan op tienden van millimeters. Ja, het klopt dat ik gouden handjes heb. Al wil ik daar niet opschepperig over doen. Wel vind ik het vreselijk gaaf dat ik Europees kampioen ben. Dat ben je voor je hele leven.”

Cadeaus gehad?

Weijgertze, die maandag per vliegtuig terugreisde naar Nederland: „Mijn trainer Frank, die ook mee was naar Budapest, had een plastic beker met een goudverfje erop voor me gekocht. Voor het geval ik niet zou winnen. Hij zei: „Jij gaat niet zonder goud naar huis terug.” Maar de beker was dus niet zozeer nodig, omdat ik de medaille voor de eerste prijs immers won.”

Timmer je al vanaf de wieg?

„Ja. Ik maakte bijvoorbeeld een hutje en zwaardjes. Vanaf mijn veertiende ging ik in mijn vrije tijd bij een timmerbedrijf aan de slag.”

Afgelopen weekend kreeg de jongeman uit Hagestein al een baan aangeboden. Maar hij blijft werken bij Bouwmensen Rivierengebied/STIBO. „Daar heb ik het naar mijn zin. Ik doe gespecialiseerd timmerwerk op bijvoorbeeld oude boerderijen. Denk aan het maken van eiken spanten. Wat mij betreft blijf ik altijd timmerman. Lekker mijn hele leven bezig zijn met mijn handen.”