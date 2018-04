Winkels Goes mogen binnenkort op zondag open

„Het is een trieste dag voor Goes.” Dat zei SGP/CU-fractievoorzitter Johnny Lukasse donderdagavond nadat een raadsmeerderheid had besloten de winkeltijden in de gemeente Goes binnenkort volledig vrij te geven.

„Dit besluit gaat ons niet helpen om het hart van onze mooie stad aantrekkelijker en gevarieerder te maken. Het zal eerder een verarming teweegbrengen”, vreest Lukasse.

Met het aannemen van een initiatiefvoorstel van GroenLinks om winkels de volledige vrijheid te geven of ze op zondag wel of niet opengaan, worden volgens SGP/CU vooral de vele kleine ondernemers in Goes onder druk gezet. „HEMA, Kruidvat en Action merken die druk niet, maar die kleine zelfstandigen worden nu verplicht om op zondag open te gaan terwijl ze dat misschien niet willen”, zegt Lukasse. „Zonder die koopzondag hebben ze meer kans om te overleven omdat de rustdag hun de gelegenheid biedt op adem te komen. Hun keuzevrijheid en die van hun werknemers is nu aangetast.”

Regiofunctie

Het voorstel van GroenLinks kreeg steun van D66, PvdA, VVD, Partij voor Goes en Nieuw Goes. De fracties van SGP/CU, CDA en SP stemden tegen. In totaal waren er veertien voorstemmers en tien tegenstemmers. Eén raadslid was afwezig.

Fractievoorzitter Lukasse benadrukt dat ondanks „euforische verhalen” over koopzondagen een groot deel van de inwoners van Goes helemaal niet blij is met het vrijgeven van de winkeltijden. „Er is eerder verdriet en teleurstelling. Bovendien mag Goes dan als stad een regiofunctie hebben, het ligt wél op Zuid-Beveland en dat is een gebied waar relatief veel christenen wonen die helemaal niet op deze verruiming zitten te wachten. Dit hoort gewoon niet bij Goes en naar ons idee heeft uiteindelijk niemand er voordeel bij.”

Nieuw college

Wat de uitkomst van het debat van donderdag betekent voor de lopende coalitieonderhandelingen, is nog niet duidelijk. Tegenstanders van de nieuwe regeling, SGP/CU en CDA, onderhandelen met voorstander VVD over de vorming van een nieuw college in Goes.

Tot nu toe was in Goes jaarlijks een maximumaantal van acht koopzondagen toegestaan. Indiener van het initiatiefvoorstel van GroenLinks, Carel Bruring, zegt niet te verwachten dat de winkels in Goes nu voortaan iedere zondag open zullen gaan. Daar is de stad volgens hem te klein voor.