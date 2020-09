Wilders botst met Tweede Kamer over rechtsstaat en Marokkanen

PVV-leider Geert Wilders is bij het begin van de Algemene Beschouwingen in botsing gekomen met vrijwel de gehele Tweede Kamer. Dat hij vanwege zijn veroordeling voor groepsbelediging tegen Marokkanen de rechtsstaat betitelde als corrupt, Nederland een bananenrepubliek noemde en de rellen van afgelopen zomer in onder meer de Haagse Schilderswijk beschreef als Marokkanenterreur, kwam hem op Kamerbrede kritiek te staan.

„Het gif van de Marokkaanse terreur zit in de vezels van de Nederlandse samenleving”, zegt Wilders. Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, noemt het een ongemakkelijk moment, onder meer omdat de Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib van Marokkaanse komaf is. Volgens DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan gebruikt Wilders discriminatie als „verdienmodel”, met eerdere uitspraken over het verbieden van de Koran en een belasting op hoofddoeken. Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, vindt Wilders’ betoog „doorspekt met discriminatie. Dat mag in deze Kamer, maar is wel walgelijk.”

Bijna twee weken geleden werd Wilders veroordeeld voor groepsbelediging tegen Marokkanen, maar hij kreeg geen straf. Op andere punten, zoals het aanzetten tot haat of discriminatie, werd Wilders vrijgesproken.

Volgens Wilders bestaat er geen rechtsstaat meer omdat hij als leider van de grootste oppositiepartij is veroordeeld voor zijn uitspraken. Hij vindt dat er in Nederland sprake is van „klassenjustitie”, omdat hij wel is veroordeeld maar minister Ferd Grapperhaus geen boete kreeg voor het schenden van de coronamaatregelen tijdens zijn bruiloft.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten vindt dat Wilders hiermee „de bijl aan de wortel zet van de rechtsstaat”. Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, wijst Wilders op de scheiding van de machten in Nederland. Volgens hem is de rechterlijke uitspraak tegen Wilders „genuanceerd” omdat hij op sommige punten is vrijgesproken, iets wat Wilders niet in een ander land had mogen verwachten denkt Dijkhoff.

Alleen Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie, spreekt zijn steun uit voor Wilders. „Door dik en dun.” Hij vindt de rechtszaak tegen Wilders een „politiek proces”.