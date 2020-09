Wethouders Meerssen stappen op na motie van wantrouwen

De drie wethouders van de Limburgse gemeente Meerssen zijn donderdagavond opgestapt. Dat gebeurde toen de gemeenteraad een motie van wantrouwen tegen hen had ingediend. Nog voor die in stemming werd gebracht, dienden de wethouders per direct hun ontslag in.

Aanleiding was een eerdere weigering door de wethouders een motie uit te voeren die een meerderheid van de gemeenteraad vorige week maandag had aangenomen. In die motie eiste de raad het maken van een begroting zonder te koersen op een door de wethouders gewenste herindeling met Maastricht. De raad wil hooguit ambtelijke samenwerking met de grote buur.

De gemeente Maastricht gooide op 16 september echter de deur dicht voor zo’n ambtelijke samenwerking met Meerssen. Volgens de wethouders van Meersen ontstond zodoende een nieuwe situatie. De raad van Meerssen zou alsnog kunnen praten over een herindeling met Maastricht.

Maar een meerderheid van de raad toonde donderdagavond geen genade jegens de wethouders, die bitter reageerden. Wethouder Jan Gulikers sprak over het vereffenen van openstaande rekeningen en rancune door raadsleden. CDA-wethouder Marly Heusschen, mede door haar eigen partij weggestuurd, noemde de hang naar zelfstandigheid van de gemeente een „idee-fixe”. Wethouder Paul Sanders zei dat de raad een financiële, ambtelijke en bestuurlijke crisis heeft veroorzaakt. De wethouders noemen een herindeling, waartegen de raad zich verzet, onvermijdelijk.

Het wegsturen van de wethouders leidt er volgens Gulikers toe, dat straks het achtste college sinds 2007 in vier raadsperiodes aantreedt waarbinnen tussentijds ook nog de nodige wethouderswisselingen plaatsvonden. „Het ontbreken van politieke bestuurskracht wordt vanavond bewezen”, zei hij.