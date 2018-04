Werkloosheid hbo-afgestudeerden blijft dalen

De werkloosheid onder hbo-afgestudeerden is voor het vierde opeenvolgende jaar gedaald. Nog maar 3,2 procent had in 2017 geen baan. „Dat is een daling van 4,1 procentpunt in vier jaar tijd”, berekende de Vereniging Hogescholen op basis van de nieuwe HBO-Monitor.

„Uit alle cijfers blijkt heel duidelijk dat hbo’ers het goed doen op de arbeidsmarkt en dat de kwaliteit van het hbo daarop goed aansluit ”, aldus voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen. De werkloosheid is terug op het niveau van voor de crisis (2008). Van de werkenden had maar liefst 87 procent binnen drie maanden een baan te pakken en anderhalf jaar na afstuderen heeft de helft een vaste aanstelling.